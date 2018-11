Simulations d'urgence les 19 et 21 novembre à Rivière-du-Loup

Le Cégep de Rivière-du-Loup désire informer la population que deux simulations d’urgence auront lieu les lundi 19 et mercredi 21 novembre prochains entre 16 h et 22 h, dans la ville de Rivière-du-Loup. Bien qu’il s’agisse de simulations, un nombre accru de véhicules et d’équipes d’urgence seront sur place et circuleront dans les rues de la ville.

Ces évènements impliquent les programmes de Soins préhospitaliers d’urgence, Soins infirmiers, Gestion et intervention en loisir et Arts visuels. Le Service de la sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup ainsi que le Centre d'appels d'urgence des régions de l'Est-du-Québec (CAUREQ) participeront également aux activités de simulation.

Ces simulations, réalisées dans un cadre pédagogique, constituent des évaluations pour les étudiants, leur permettant d’appliquer les connaissances acquises dans leurs programmes respectifs, lors de situations d’urgence et permettent aussi aux services d’urgences de la région de valider leurs procédures.

Pour plus d’information, on peut contacter Katie Duhamel, responsable des simulations et enseignante en Soins préhospitaliers d’urgence, à [email protected]