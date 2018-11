Le Parc côtier Kiskotuk s’amène à la Bibliothèque Françoise-Bédard

La Bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup convie ses usagers à découvrir le Parc côtier Kiskotuk de Cacouna et ses activités ce jeudi 15 novembre, de 19 h à 21 h.

Kathy Beaulieu, agente de promotion, et Sébastien Dionne, photographe, viendront présenter le parc, ses attraits et sa faune ailée si diversifiée. Le parc côtier Kiskotuk, c’est près de 30 kilomètres de paysages côtiers où le fleuve Saint-Laurent, les montagnes, les marais et les iles se marient harmonieusement. Un «Par ici les jeudis!» parfait pour sortir de la grisaille automnale.