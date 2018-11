Des centaines de jeunes recevront la visite d’un entrepreneur de leur communauté dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l’école ici au Bas-Saint-Laurent. Jusqu’au 23 novembre, ces conférences gratuites sensibiliseront les jeunes à l’esprit d’entreprendre et les inviteront à passer à l’action dès le début de l’année scolaire.

Au Bas-Saint-Laurent, la Semaine des entrepreneurs à l’école est sous la responsabilité du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. En collaboration avec des organisations de chacun des territoires de MRC, tous les efforts ont été mis de l’avant pour offrir aux jeunes du primaire à l’université l’opportunité de discuter entrepreneuriat avec des personnes qui exercent le métier d’entrepreneur. Pour l’occasion, les intervenants du milieu scolaire accueilleront des chefs d’entreprise dans le cadre d’une conférence organisée en classe ou en grand groupe.

La Semaine des entrepreneurs à l’école est une réalisation d’OSEntreprendre et d’Entreprendre c’est apprendre, et une initiative des partenaires fondateurs Banque Nationale, Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins, appuyée par le Gouvernement du Québec.