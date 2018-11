Pleins feux sur la 4e édition de la Fête des Lumières à Trois-Pistoles

C’est le 8 décembre prochain, à Trois-Pistoles, que se déroulera la 4e édition de la Fête des Lumières. Prenant place dans le parc de l’église Notre-Dames-des-Neiges, une multitude d’activités seront proposées afin d’égayer les cœurs des tout-petits et raviver l’étincelle dans les yeux des plus grands.

Le Marché de Noël, promu par le Marché public des Basques, prendra place à la chapelle entre 11 h et 17 h. Plusieurs artistes, artisans et producteurs locaux vous proposeront leurs créations et produits, c’est donc une belle occasion de dénicher des présents originaux à offrir aux êtres chers ou simplement pour se gâter! La Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques s’installera dans la salle Vézina, située au sous-sol de l’église. Ainsi, de 11 h à 17 h, l’organisme propose sa fameuse vente annuelle de pâtisseries et pâtés, au plus grand plaisir des gourmands et gourmandes.

En après-midi, c’est le retour des incontournables : tours de carriole avec chevaux, maquillage et animations pour enfants. Les tout- petits seront aussi heureux d’apprendre le retour de la mini-ferme de la Ferme touristique du Porc-Pic. Deux braseros réchaufferont les petits et grands doigts, et qui sait, peut-être quelques guimauves aussi! De midi jusqu’à 19 h, la Boucherie Centre-Ville proposera également différents produits à se mettre sous la dent, de la réconfortante soupe, aux fameuses saucisses à griller, en passant par le hot dog du boucher jusqu’au dessert pour les dents sucrées. De plus, un service de bar avec bière et rafraîchissements sera en fonction dès 13 h. Le site prendra bien sûr des allures festives grâce à l’animation musicale avec DJ et décorations lumineuses!

Une nouveauté pour 2018 prendra place dans le parc de l’église, la Zone Jeux, où deux animateurs proposeront différents jeux et défis pour petits et grands tout l’après-midi. Café et chocolat chaud seront aussi offerts gratuitement lors de l’événement. Le Cercle de Fermières de Trois-Pistoles vous ouvre également les portes de leur local se trouvant dans la salle Vézina entre 13 h et 16 h. C’est aussi dans cette salle que la Fabrique de Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles vous proposera des billets pour la loterie Pastorale. Mentionnons également que la Fabrique vous propose de visiter la crèche dans l’église dans une ambiance musicale des fêtes, moyennant une admission symbolique de 1 $. Vers 15 h, l’Ensemble vocal Synergie performera sur le parvis de l’église sur des airs et cantiques d’antan. C’est une belle occasion de joindre votre voix à celles des choristes.

4 à 7 flamboyant

Qui dit Fête des Lumières, dit bien évidemment illumination! À compter de 16 h, le coup d’envoi du 4 à 7 flamboyant sera donné grâce à l’illumination de la magnifique église Notre-Dame-des-Neiges ainsi que des décorations du centre-ville, dont le majestueux sapin. Vincent Lacroix et son acolyte Élise Carpentier viendront dynamiser la fête avec leurs airs de musiques folkloriques. Mandoline, grelot et podorythmie seront au menu pour vous faire danser! C’est donc le moment idéal pour sortir vos vêtements luminescents, accessoires uniques et étincelants!

Course lumineuse

En grande première à la Fête des Lumières, les participants du Défi Pierre Lavoie de l’École secondaire de Trois-Pistoles proposent la Course lumineuse dont le trajet sillonnera les rues de Trois-Pistoles. L’inscription à la course se fera à 16 h à l’hôtel de ville, au coût de 3 $ pour les étudiants et 5 $ pour les adultes. En échange, chaque participant recevra un collier lumineux de même qu’un brassard réfléchissant. Les fonds amassés serviront à couvrir la participation des jeunes au Défi Pierre Lavoie 2019. Les distances proposées sont de 1 km, 2.5 km ou 5 km.

Le 8 décembre, c’est donc un rendez-vous dans le parc de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles pour vous laisser charmer par l’ambiance festive, les différents attraits et produits offerts sur place par vos organismes locaux! Cet évènement est une initiative du Comité d’embellissement de Trois-Pistoles, la SADC des Basques, la Ville de Trois-Pistoles et le CLD des Basques.

Consultez le site web (www.ville-trois-pistoles.ca) ou la page Facebook (www.facebook.com/VilledeTroisPistoles) de la Ville de Trois- Pistoles pour obtenir la programmation complète de l’événement.