Bénévoles pour la production des rapports d’impôt recherchés

Vous avez de la facilité avec les chiffres ? Vous possédez des connaissances de base en matière d’impôt ? Vous avez le désir d’aider en consacrant de votre temps ? Le Centre d’action bénévole des Seigneuries a besoin de vous dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI).

L’an dernier, l’équipe de bénévoles a produit les rapports d’impôt de 660 personnes citoyennes de la MRC de Rivière-du-Loup, une année record. Le service est offert aux personnes à revenu modeste et ayant une situation fiscale simple. Pour la modique somme de 10 $, les gens obtiennent leurs deux rapports d’impôt, provincial et fédéral, et les documents sont transmis par internet directement aux ministères concernés.

On est à la recherche de personnes intéressées à se joindre à l’équipe de bénévoles pour poursuivre et développer cette initiative. Les bénévoles recevront une formation offerte par l’Agence du revenu du Canada et un logiciel d’impôt gratuit. Concrètement, les bénévoles doivent se rendre disponibles au moins une demi-journée par semaine pendant le mois de mars pour rencontrer les utilisateurs du service. La production des rapports d’impôt s’effectue directement à votre domicile par la suite. Il faut donc posséder un ordinateur de moyenne puissance et une connexion Internet.

Faites un geste concret pour aider votre communauté : joignez-vous à l’équipe de bénévoles dynamiques et partager un moment de solidarité.

Pour plus d’information, communiquez avec Justin Labrie, directeur du secteur bénévolat, au 418 867-3130, poste 211.