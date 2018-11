Le Salon pour Elles remet 1 000$ au Centre d’entraide L’Horizon

Les 12 et 13 octobre se tenait la 5e présentation du Salon pour Elles au profit de la santé mentale. Un évènement unique où les femmes de tout âge ont participé à une panoplie d’activités répondant à l’univers des femmes d’aujourd’hui.

Dans un concept plus actualisé, Évènements VIP a voulu souligner cette 5e édition en donnant au suivant. L’union entre le Salon pour Elles 2018 et le Centre d’entraide l’Horizon, visait aussi à lutter contre la stigmatisation liée à la maladie mentale, étant l’un des principaux obstacles que les personnes qui en souffrent doivent franchir.

Karine Champagne, la porte-parole du Salon pour Elles, a su transmettre avec brio un message aux femmes présentes sur les tabous reliés à la santé mentale. «Quand on pense qu’une personne sur cinq souffre d’un problème de santé mentale, il y a matière à en parler et à faire notre part! Une société en santé est une richesse inestimable», affirme Amélie Dionne propriétaire du Salon pour Elles.

«Plus près de nous, le Centre d’entraide l’Horizon a besoin d’une nouvelle ressource pour pouvoir répondre à la demande de plus en plus grandissante. Et ce ne sont plus que des cas lourds qui consultent le Centre, mais des employés épuisés, anxieux qui, avant de demander un congé de maladie, viennent y chercher du soutien pour s’en sortir. Pour nous, il était primordial de faire notre part pour aider le Centre à atteindre son objectif», poursuit Amélie Martineau, chargée de projets chez Évènements VIP.

Un montant de 1 000$ a été amassé lors du Salon pour Elles et remis à Nadine Pelland, directrice du Centre d’entraide l’Horizon. Tout au long du Salon, différentes actions et activités ont été mises en place avec des activités physiques en partenariat avec le Centre Santé Physique Plus et la vente de bracelets Mélusine conçus exceptionnellement pour la cause. Évènements VIP est heureuse d’avoir réalisé ce 5e Salon toutefois, elle ne se prononce pas sur de prochaines éditions. Plusieurs nouveaux défis pointent à l’horizon pour l’entreprise.