Le thème «Libère et réalise tes idées au Témiscouata» est de retour cette année pour souligner la quatrième édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat du 12 au 18 novembre prochain.

Huit organismes socioéconomiques du Témiscouata se sont associés à la SADC de Témiscouata pour élaborer le programme de la semaine qui débutera lundi le 12 novembre avec une formation sur l’immigration. Martine Tousignant, conseillère en partenariat pour le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion sera présente en compagnie des deux agents de développement en immigration pour les MRC des Basques et de Témiscouata. Suivra une présentation des services de «La Voûte» avec l’appui de maitre Roger Pichette, expert en immigration. Cette conférence permettra aux PME de voir concrètement comment ces intervenants peuvent les aider dans leurs démarches allant du recrutement à l’intégration des travailleurs.

Mercredi le 14 novembre, un 4 à 7 arrimant réseautage et conférences sera proposé aux entreprises. Elles auront l’opportunité de créer, de développer et d’élargir leur réseau de contacts avec des gens d’affaires, des élus municipaux ainsi qu’avec divers partenaires socioéconomiques du Témiscouata. Dans un premier temps, Karl Roussel, consultant, conférencier et formateur, permettra de découvrir comment avoir plus de temps et plus d’argent. Pendant cette conférence, il partagera des pistes de solutions pour améliorer la relation avec l’argent tant au niveau individuel qu’au niveau de l’entreprise. Autour de petites mises en bouches, il y aura une présentation de Édith St-Amand, directrice générale du Centre d’études collégiales du Témiscouata. Sa présentation portera sur le service d’aide aux entreprises offert et le large éventail de formations pouvant répondre aux besoins dans la région.

Finalement, jeudi le 15 novembre prochain aura lieu le Rendez-vous de l’Innovation à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, une initiative du Réseau des villes innovantes de l’est du Québec. Tous les partenaires à la semaine entrepreneuriale invitent les entrepreneurs du Témiscouata à participer à cette activité.

Pour plus d’information sur la programmation ou pour inscription aux activités, veuillez appeler à la SADC de Témiscouata au 418 899-0808 poste 111.