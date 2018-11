Mise en opération du nouvel appareil d’IRM au CHRGP

Le Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) a accueilli au courant de l’été son nouvel appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et il est en fonction depuis la fin août.

Cette nouvelle acquisition, d’une durée de vie de 10 ans, amène de nombreux avantages pour la clientèle, notamment la réduction du temps d’examen de 20 %, passant de 45 à 35 minutes, la diminution du bruit pouvant aller jusqu’à 70 % pour certains examens et un meilleur confort et une plus grande ouverture du tunnel de 10 cm.

Le service d’imagerie médicale du CHRGP dessert la population de l’ensemble du KRTB. Le nombre d’examens possibles passera de 3120 à 3640 annuellement.

Rappelons que les travaux de remplacement de l’IRM se sont déroulés du 7 mai au 10 août dernier. Les coûts s’élèvent à 3 M$, soit 1,6 M$ pour l’achat de l’appareil et 1,4 M$ pour les travaux d’immobilisation.