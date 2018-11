Une nouvelle patinoire municipale en 2019

La cour de l’École internationale Saint-François-Xavier sera de nouveau munie d’une patinoire municipale d’ici un an. La Ville de Rivière-du-Loup a annoncé, ce lundi 22 octobre, son désir d’y aménager une surface de dekhockey à l’été 2019.

La nouvelle infrastructure ne sera pas installée au même endroit que la précédente, mais tout près, cette fois dans le sens nord-sud. Des travaux importants à prévoir sur le terrain forcent cependant la Ville à repousser de quelques mois sa venue.

«On aurait pu faire une patinoire temporaire [ailleurs] et ensuite la démanteler, mais on ne croyait pas que c’était une solution viable. C’était de l’argent perdu et on pense que les citoyens ne voulaient pas cela», a mentionné la mairesse, Sylvie Vignet, lors d’un point de presse. «Après des discussions avec notre partenaire de la Commission scolaire, nous avons identifié cette solution permanente.»

La nouvelle installation permettra à nouveau la pratique d’activités sportives hivernales dans le quartier Saint-François, tout comme la pratique du dekhockey, un sport de plus en plus populaire, l’été. Les élèves de l’école retrouveront eux aussi un lieu de qualité pour s’amuser.

Rappelons que le démantèlement de la patinoire de l'école internationale Saint-François-Xavier au profit de modules de maison mobile, à la mi-septembre, avait soulevé de nombreuses critiques, puisqu’il s’agissait de l'une des glaces extérieures les plus utilisées.

Pour pallier l’absence de cette patinoire cet hiver, la Ville a indiqué que des dispositions seront prises pour offrir gratuitement des périodes de patinage et de hockey libres pour les jeux au Centre Premier Tech, principalement la fin de semaine.