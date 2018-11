Des jeunes qui ont choisi le Témiscouata reçoivent 23 250 $

Le 18 octobre, l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Témiscouata a procédé à la 22e remise de bourses du Fonds Jeunesse Témiscouata dans les locaux de la MRC. À cette occasion, 34 bourses ont été distribuées à des jeunes qui ont choisi de bâtir leur avenir dans cette MRC. Ils ont reçu un total de 23 250 $.

Au cours des dernières années, le Fonds Jeunesse Témiscouata présentait deux galas. Ses responsables ont adopté une nouvelle façon de faire pour la bourse Bienvenue. Le premier versement (250 $) sera dorénavant versé lors d’une séance du conseil de leur municipalité d’accueil. «Cette formule permettra aux nouveaux arrivants de bénéficier d’un premier contact plus rapide avec les élus municipaux et les citoyens de la municipalité d’accueil, facilitant ainsi leur intégration et leur maintien sur notre territoire», souligne Valérie Briand, présidente du Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata.

Le deuxième versement (750 $) de la bourse Bienvenue, totalisant donc 1000 $, est remis lors du gala. Les responsables remettent également une bourse Stage de formation (250 $) pour les jeunes ayant réalisé un stage sur le territoire de la MRC de Témiscouata. Depuis sa création, le Fonds a versé 836 bourses pour une somme totale de 326 100 $.

Le Fonds Jeunesse Témiscouata vise à favoriser la venue et le retour de jeunes diplômés, ou en voie de le devenir. Les résultats obtenus confirment que cet objectif a été atteint puisque 75 % des jeunes qui ont reçu le deuxième versement de la bourse Bienvenue ont un diplôme collégial ou universitaire. Pour la grande majorité d’entre eux, le Témiscouata devient leur milieu de vie à long terme. En effet, 77 % des boursiers qui ont reçu le deuxième versement de la bourse Bienvenue sont demeurés au Témiscouata.

Mélanie Bélanger, coordonnatrice générale du CJE de Témiscouata, a remercié les divers partenaires du Fonds Jeunesse Témiscouata, une initiative 100 % témiscouataine qui souligne l’arrivée de jeunes travailleurs et entrepreneurs.

De plus lors du gala, on a présenté un nouveau groupe d’animation pour les jeunes, le Réseau Témiscouata, que l’on peut rejoindre sur sa page Facebook. Vous y trouverez des activités sociales qui vous permettront de tisser des liens entre jeunes et moins jeunes, nouveaux arrivants ou citoyens déjà sur le territoire depuis plusieurs années.

BOURSIERS ET BOURSIÈRES

Huit jeunes ont reçu la bourse Stage de formation : Emmanuel Bérubé-Simard, Anthony Lavallée-Bannen, Cédric Thériault, Stéphanie Malenfant, Jonathan Potvin, Catherine Guimond, Jean-Gabriel Dumont et Audrey Briand.

Les jeunes qui ont reçu la bourse Bienvenue sont : Mireille Turcotte, Marc Larose, Odile Marquis-Gendron, Amélie Simard, Stéphanie Gauthier, Dana Boulanger, Anne-Sophie Bossé-Grondin, Simon Bossé, Sarah Roy-Latulippe, Anne-Marie Turcotte, Chloé Lamoureux, Stéphanie Joly, Vanessa Cloutier, Maxime Garon, Valérie Beaulieu, Olivier Houde-Lemay, Catherine Guimond, Émile Beaulieu, Frédérick Raymond, Alexandra Robichaud, Joana Belzile-Brousseau, Vanessa Turcotte, Kim Picard, Jean-Philippe Bérubé, Sophie Bérubé et Catherine Soucy.