Carrefour maritime : «une priorité plus vive que jamais»

Le Conseil d’administration de la Corporation du Carrefour maritime a tenu une rencontre le 1er octobre dernier afin notamment de faire un état de situation concernant le parc maritime. La rencontre, à laquelle les représentants des différents utilisateurs ont assisté, a été l’occasion de rappeler que le plan d’affaires a été révisé en fonction du financement qui a été octroyé parce que celui-ci n’était pas à la hauteur de ce qui avait été demandé. Conséquemment, les espaces de différents utilisateurs du bâtiment d’accueil ont été revus à la baisse.

Il faut savoir également que le contrat pour les services professionnels relatifs aux plans et devis des aménagements terrestres a été octroyé et qu’un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat relatif aux services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour le bâtiment d’accueil devrait être réalisé d’ici novembre.

Cependant, ces contrats ne pourront être exécutés que lorsque la Ville de Rivière-du-Loup aura obtenu le permis d’occupation du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ce qui n’est toujours pas le cas actuellement, malgré le fait que cette demande ait été formulée il y a déjà quelques années.

En ce qui a trait aux aménagements maritimes, dès que les différents scénarios préliminaires auront été élaborés, ceux-ci seront présentés aux membres du Conseil d’administration du Carrefour maritime. Les décisions seront prises au terme d’une analyse approfondie des différentes propositions.

Pour la présidente du Carrefour maritime et mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, il est toujours aussi clair que «le projet de Parc maritime de la Pointe de Rivière-du-Loup se veut un projet rassembleur qui doit permettre à tous les utilisateurs, les croisiéristes, les plaisanciers, le service de traversier, Tourisme Rivière-du-Loup et autres d’y effectuer leurs opérations en synergie, tout cela incluant les citoyens qui auront ainsi accès à ce secteur exceptionnel, dans une nouvelle dynamique inspirante. En somme, le projet est, pour nous, une priorité plus vive que jamais».