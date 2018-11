Clinique juridique téléphonique gratuite les 13 et 14 octobre

Vous avez une question d’ordre juridique? Le Jeune Barreau de Montréal (JBM), en partenariat avec le Jeune Barreau de Québec (JBQ), le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique (CAIJ), tiendra la 30e édition de sa Clinique juridique téléphonique les 13 et 14 octobre 2018.

De 9 h à 16 h 30, durant ces deux journées, des avocats et notaires bénévoles offriront gratuitement des conseils juridiques par téléphone dans deux centres d'appels situés respectivement à Montréal et à Québec.

La Clinique juridique téléphonique du JBM est l'occasion pour les citoyens de s'informer de leurs droits et de leurs obligations. Qu'il s'agisse de préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail, à la gestion des successions ou autres, les avocats et notaires bénévoles seront disponibles pour répondre aux questions des citoyens sur l'ensemble du territoire québécois.

QUOI : Clinique juridique téléphonique

QUI : Le Jeune Barreau de Montréal

QUAND : 13 et 14 octobre 2018, de 9 h à 16 h 30

OÙ : 1 844 779-6232

«Nous sommes très heureux de pouvoir offrir des conseils juridiques gratuits dans le cadre de notre première Clinique juridique téléphonique de l'année 2018. Grâce à notre partenariat avec le JBQ, nous aurons deux centres d'appels, l'un à Montréal, l'autre à Québec, où des avocats et notaires bénévoles seront présents pour répondre aux appels de la population à travers le Québec. Il s'agit d'un service qui permet de répondre aux besoins grandissants de la population en matière de justice», déclare Me Sophia M. Rossi, présidente du JBM.

Instigateur de ce projet, le JBM est fier de maintenant pouvoir offrir ce service deux fois par année, et ce, à travers le Québec. «Nous avons réussi, avec l'aide de nos partenaires, l'un de nos objectifs à court terme qui était d'assurer la tenue annuelle de cet événement. Maintenant, nous poursuivons nos efforts dans le but d'offrir un maximum de services juridiques gratuits sur une base courante. Il s'agit d'actions nécessaires qui contribuent à améliorer l'accès à la justice», renchérit Me Rossi.

«L'accès à la justice pour le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens est une priorité pour le Barreau du Québec. En s'associant à l'événement annuel de la Clinique juridique téléphonique du JBM, le Barreau signale son soutien à une activité qui favorise une information juridique de qualité et qui aide à répondre aux besoins des gens en matière de justice», déclare le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin. «Je suis fier de ce partenariat et remercie tous les jeunes membres de la profession qui, par leur participation bénévole à la Clinique juridique téléphonique du JBM, contribuent à son succès et à son efficacité.»