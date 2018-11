Portes ouvertes au centre de formation des pompiers

La Semaine de la prévention des incendies 2018 a lieu du 7 au 13 octobre, sous le thème national «C’est dans la cuisine que ça se passe». Pour l’occasion, le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup ouvre les portes de son centre de formation, le samedi 13 octobre de 10 h à 16 h.

Les citoyens et familles sont donc conviés à visiter la structure constituée de plusieurs conteneurs métalliques du 1, rue Dionne, qui sert de lieu de formation et d’entrainement aux pompiers. Au cours de la journée, ils pourront assister à des démonstrations des effets instantanés et ravageurs des feux de cuisson et discuter avec les pompiers afin de recevoir des conseils de prévention.

Également, il sera possible de tester l’utilisation d’un extincteur, en apportant de la maison un appareil au contenu périmé. Les pompiers en auront également quelques-uns sur place. Comme il est rare d’avoir l’occasion de manier un extincteur, c’est le bon moment d’en apprendre plus sur la façon de l’utiliser efficacement et de réaliser qu’il est au final simple d’emploi.

Pour le plus grand bonheur des enfants, il y aura également sur place des camions du service à visiter, la mascotte Lancel’eau et des cadeaux pour les petits. Par ailleurs, les pompiers vendront des hotdogs au cout de 1 $ au profit de la Fondation Olivier Paradis, qui vient en aide à des familles de la MRC de Rivière-du-Loup dont un enfant est malade et qui doivent faire face à des besoins financiers particuliers.

« C’EST DANS LA CUISINE QUE ÇA SE PASSE »

Environ le tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec débutent dans la cuisine. Près de la moitié d’entre eux sont dus à une distraction et les appareils de cuisson sont à l’origine des brasiers dans 82 % des cas.

La prévention porte cependant ses fruits. Depuis 2010, une baisse considérable de 27 % du nombre d’incendies par année a été observée. Cette dernière s’explique entre autres par des activités de prévention efficaces et par la mise en œuvre des schémas de couverture de risque en incendie.

Afin d’appuyer cette tendance à la baisse, la Semaine de la prévention des incendies est l’occasion idéale pour adopter de bonnes pratiques dans la cuisine : garder la surface de cuisson dégagée en tout temps; garder à portée de la main le couvercle de la casserole; orienter les poignées des casseroles vers le centre de la cuisinière; utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat; utiliser une minuterie; nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine; laisser refroidir le bruleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible; ne jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau; fermer le rond de la cuisinière lorsqu’on répond à un appel téléphonique; toujours avoir à proximité un extincteur portatif.

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE, VOTRE MEILLEUR ALLIÉ

Il n’est plus à démontrer que l’avertisseur de fumée sauve des vies. Pourtant, seulement 42 % des résidences incendiées au Québec étaient munies d’un tel équipement fonctionnel. Le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup vous enjoint donc à profiter de la Semaine de la prévention des incendies pour vérifier le vôtre, changer sa batterie ou en acheter un nouveau s’il a dépassé sa durée de vie de 10 ans.

Pour découvrir d’autres conseils qui pourraient sauver ce que vous avez de plus précieux, votre famille, visitez la section consacrée à la Semaine de prévention sur le site du ministère de la Sécurité publique.