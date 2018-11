Une tour Eiffel miniature à Saint-Antonin

Depuis quelques semaines déjà, les automobilistes et marcheurs qui circulent sur le chemin Rivière-Verte à Saint-Antonin et sur le 2e rang Est peuvent observer une tour Eiffel miniature illuminée en soirée. Elle est l’œuvre du résident de Saint-Antonin Richard Bourgoin, qui l’a installée sur son terrain le 3 juillet dernier. Cette imposante structure en acier camoufle en réalité une station météorologique.

«J’ai toujours voulu avoir une station météorologique, mais je voulais faire plus qu’installer un simple poteau qui n’est pas vraiment joli. J’ai eu l’idée en mangeant, quand j’ai vu l’image de la tour Eiffel sur mon napperon. Je me suis dit que ça pourrait faire un beau projet», explique M. Bourgoin.

Le soudeur de formation a donc renoué avec sa passion pour la fonte de métal, après avoir passé plusieurs années à travailler en tant que mécanicien. Retraité depuis peu, il a décidé d’en faire un projet pour occuper ses temps libres. En février dernier, Richard Bourgoin a mis en branle la conception de cette grande structure métallique.

«La tour est illuminée à chacun des étages et construite en quatre sections. Je l’ai fait à l’échelle à 1,5% de l’originale. Je n’ai pas nécessairement compté toutes mes heures, mais j’en ai facilement mis plus de 200», souligne le résident de Saint-Antonin. Sa création pèse 192 kilos (425 livres) et fait 6,45 mètres (21 pi et 2 po) de haut. Il l’a finalement installée dans sa cour le 3 juillet. Il a tout fait lui-même, les plans, la soudure et le montage, sauf la peinture, qu’il a confiée à un collaborateur.

La station météo qu’il a installée lui permet de recueillir des données de température, la direction du vent, le refroidissement éolien, la pluie tombée et la pression atmosphérique en temps réel par Wi-Fi. Il ne fait aucun doute que la tour Eiffel miniature a de quoi impressionner les visiteurs à l’intersection du chemin Rivière-Verte et du 2e Rang Est qui se rend vers Saint-Modeste.