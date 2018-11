La MRC de Témiscouata débute la révision de son Plan de développement de la zone agricole

La MRC de Témiscouata travaille activement depuis quelques mois à la révision de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA) suite à l’obtention d’une aide financière de 40 000 $ provenant du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Dans un souci de refléter les attentes et les besoins des intervenants et des producteurs du milieu, plusieurs rencontres de consultation sont planifiées et ce, à toutes les phases du projet. La démarche prévoit dans un premier temps la réalisation d’un portrait du territoire et des activités agricoles ainsi que d’un diagnostic exposant les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces et les enjeux. Par la suite, l’élaboration d’une vision concertée permettra de prioriser les orientations de développement et d’établir un plan d’actions.

«La MRC de Témiscouata et ses partenaires souhaitent mettre à l’avant-plan la multifonctionnalité de l’agriculture, soit sa contribution économique, sociale et environnementale à la qualité de vie des communautés» explique Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Nous désirons que cette vision élargie de la question agricole mette en évidence des interactions et des opportunités innovantes et bénéfiques pour l’occupation dynamique du territoire.» Le PDZA sera approuvé au Conseil des maires en avril prochain. L’objectif est une mise en œuvre des actions dès 2019.

CONSULTATION

Les différentes consultations s’adressent aux partenaires, aux agriculteurs, aux transformateurs, aux citoyens, aux commerçants, aux institutions, aux élus et à divers autres acteurs du milieu.

Le mercredi 17 octobre, une rencontre pour les producteurs acéricoles aura lieu à la salle du Conseil de la MRC à 19 h (portrait et diagnostic). L’inscription est souhaitée. Le mercredi 24 octobre, ce sera le portrait et diagnostic pour les autres producteurs et acteurs de la transformation et mise en marché, à nouveau à la salle du Conseil de la MRC à 19 h. L’inscription est souhaitée. Deux autres rencontres sont prévues : en décembre 2018 (La vision concertée) et en janvier 2019 (Le plan d’actions).

QUELQUES CHIFFRES

La zone agricole témiscouataine couvre 31,1 % du territoire total de la MRC.

En 2017, on dénombrait 369 entreprises agricoles réparties dans les 19 municipalités.

Les principales productions en termes de revenus générés et du nombre de producteurs sont : l’acériculture (60% des revenus agricoles de la MRC avec 232 producteurs); la production laitière (25% des revenus agricoles de la MRC avec 52 producteurs); la production bovine (3% des revenus agricoles de la MRC avec 29 producteurs).

Au total, 79 123 853 $ ont été générés par les productions agricoles en 2017.

Il est possible de voir tous les détails des consultations sur la page www.mrctemiscouata.qc.ca/pdza et de faire partie du groupe Facebook PDZA Témiscouata. Pour des informations complémentaires et inscription aux rencontres communiquez avec Yann Franc-Girard, aménagiste-inspecteur à la MRC de Témiscouata au 418 899-6725 poste 4422 ou par courriel à l’adresse [email protected]