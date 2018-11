Lancement d’un livre jeunesse pour aider les enfants à gérer leurs émotions

Après avoir été récompensée pour la mise en place d’une routine amenant ses élèves à développer la pleine conscience dans sa classe de l’école St-David à Pohénégamook, l’enseignante de première année du primaire Édith Levasseur a décidé de pousser cette démarche plus loin. Elle lancera un livre jeunesse intitulé «Le filet magique» le 6 octobre à 13 h au Centre communautaire Lionel-Charest de Pohénégamook, situé au 524, rue de la Fabrique.

L’histoire racontée dans cet ouvrage amène les enfants à apprendre à apaiser leur colère et à gérer leurs émotions à l’aide d’exercices concrets. Toutes les illustrations sont l’œuvre de l’illustratrice Rosalie Bouchard de Pohénégamook. Cette dernière a su mettre en image les émotions d’une manière attrayante et colorée pour les enfants. Danie Beaulieu de l’Académie Impact sera aussi sur place pour le lancement.

«Le projet de pleine conscience en classe a pris une ampleur phénoménale, et comprend maintenant plusieurs volets, dont le livre et l’outil thérapeutique qui prend la forme d’un lézard», ajoute-t-elle.

Des exercices de visualisation et de respiration sont pratiqués à trois moments préétablis de trois ou quatre minutes dans l’horaire des élèves le matin, au retour de la récréation et en après-midi. «Ce n’est pas du temps superflu, au contraire, c’est du temps qu’on économise ensuite, ça évite les rappels d’attention, les enfants sont plus concentrés, disponibles pour l’apprentissage et leur énergie est canalisée positivement», explique Mme Levasseur. Cette dernière utilise également les techniques d’Impact pour développer l’intelligence émotionnelle des élèves de sa classe, et ainsi mieux gérer les conflits.

Les techniques d’Impact sont des propositions visuelles qui mettent une image sur les choses que les enfants ne peuvent visualiser. «Si un de mes élèves, par exemple, me dit un mensonge, je lui montre deux cailloux, un gros et un petit. S’il décide de me dire la vérité, il aura une petite conséquence, et je lui montre le petit caillou. S’il choisit de continuer à me raconter des histoires, je lui donnerai le gros caillou. Ça les amène à comprendre par eux-mêmes et à prendre des décisions concrètes (…) Je crois que ce qu’on apprend tôt reste durablement», explique Mme Levasseur.

OUTIL THÉRAPEUTIQUE

Éthos le lézard messager est le personnage qui représente les émotions dans les livres de l’auteure Édith Levasseur. Il aide l’enfant à reconnaitre et nommer ses émotions, et lui permet d’acquérir des rituels bénéfiques avant le sommeil. Six couleurs ornent sa queue et représentent chacune une émotion : le noir (la peur), rouge (la colère), bleu (la tristesse), jaune (la joie), vert (la sérénité) et rose (l’amour). Les doigts du lézard permettent aux enfants de faire des affirmations positives sur leur journée, et ils sont invités à se débarrasser de leurs pensées négatives en les «donnant à manger» au lézard. Cet outil fera l’objet d’une campagne de financement sur la plateforme La Ruche Bas-Saint-Laurent en octobre et toutes ses caractéristiques y seront détaillées.

Elle souhaite semer cette manière de procéder dans les autres classes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, et même au-delà. Le livre «Le filet magique» est le premier d’une collection de six livres sur la gestion des émotions.