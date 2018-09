La FSE lance sa deuxième édition du référentiel pour les élèves en difficulté

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) a dévoilé le printemps dernier la deuxième édition du référentiel : les élèves à risque et HDAA (handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage). Pour le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ), la distribution a eu lieu le 11 septembre, lors d’un conseil régional des délégués.

Cet outil, enrichi et bonifié, fournit des informations essentielles sur les handicaps et les difficultés rencontrées chez les élèves. Il propose une multitude de pistes d’action à travers lesquelles l’enseignante exerce son jugement professionnel et fait les choix qui lui apparaissent pertinents dans le but de répondre du mieux possible aux besoins de ses élèves.

«Véritable référence pour le personnel enseignant, le référentiel est une démonstration éloquente de l’expertise de la FSE. Il a été élaboré par nos conseillers experts dans une perspective enseignante qui correspond à leur quotidien. C’est un outil de plus pour les enseignants confrontés à une réalité de plus en plus complexe», a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE.

Pour plus d’information ou pour savoir comment en obtenir une copie, communiquez avec votre syndicat ou consultez le site referentielhdaa.fse.lacsq.org. Des frais pourraient s’appliquer.