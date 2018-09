Portes ouvertes ce dimanche à l’Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix

C’est ce dimanche 9 septembre, de 10 h à 16 h, qu’a eu lieu la journée Porte ouverte de l’Union des producteurs agricoles (UPA). Dans la région, c’est l’Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix qui a ouvert ses portes aux nombreux visiteurs.

En plus des visites et des exhibitions de la ferme apicole et de l’Hydromellerie, plusieurs activités parallèles étaient proposées aux visiteurs dont une prestation du chansonnier-compositeur et jardinier Marc Bélanger de Saint-Paul-de-la-Croix.

Les participants ont droit à une exposition de l’artiste-peintre Raymond M. Murray qui pour l’occasion a présenté des peintures d’inspiration campagnarde. C’était sans compter sur la présence d’un marché public réunissant 9 producteurs locaux.

Le propriétaire de l’hydromellerie, Gilles Gaudreau n’a pas ménagé ses efforts pour cette porte ouverte. Les visiteurs ont ainsi pu compter sur la présence de la petite ferme Porc Pic de Saint-Simon et un service de cantine et bar à saveur locale par la relève agricole de Saint-Jean-de-Dieu.

Les enfants n’étaient pas en reste alors qu’ils ont pu profiter sur place d’animations et de maquillages.

Évidement, les abeilles étaient de la fête et les visiteurs ont eu droit à des animations et des vidéos portant sur ces insectes sociaux hyménoptères, les grandes vedettes de l’Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix.