Marché aux saveurs champêtres à Pohénégamook

La Société d’horticulture de Pohénégamook invite toute la population à la 10e présentation de son Marché aux saveurs champêtres. L’activité se tiendra le samedi 25 aout entre 10 h et 15 h au 1309, rue Principale (garage municipal).

Sur place il sera possible de faire des échanges de vivaces, de se procurer des produits régionaux de toutes sortes. Des légumes frais, crêpes, soupes et pain maison seront disponibles. On note également le retour du défi fleuri, des prix de présence, un atelier de bricolage ainsi que des jeux gonflables. L’activité se tiendra beau temps comme mauvais temps.