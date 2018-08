La Municipalité de L’Isle-Verte inaugure le parc Samuel-Côté

Plusieurs citoyens et partenaires étaient présents le 17 août dernier lors de l’inauguration du parc municipal Samuel-Côté, à L’Isle-Verte.

Le conseil municipal, appuyé par le comité des loisirs, a décidé de rendre hommage à Samuel Côté à la suite de son décès en 2013 en attribuant son nom au parc en développement. Samuel était un jeune citoyen impliqué et actif, et ils étaient d’avis qu’il représentait bien l’image qu’ils voulaient donner à ce parc, qui se veut être un lieu rassembleur et familial. Ce jeune sportif dans l’âme immortalisera donc le nouveau parc et, espèrent-ils, transmettra toute la vigueur qui l’animait aux jeunes de notre communauté.

Le parc, récemment complété, comprend des terrains sportifs, des modules de jeu pour enfants, des exerciseurs et des aires de repos. Ces aménagements ont été complétés dans un secteur familial et en développement dans le but de répondre à la demande des citoyens.

Ginette Caron, mairesse de L’Isle-Verte, Jean D’Amour, député-ministre, ainsi que Julie Lévesque et Patrick Côté, parents de Samuel, ont pris la parole pour remercier les gens présents ainsi que les nombreux partenaires ayant permis de concrétiser ce projet.

Pour clôturer la cérémonie, les gens présents étaient invités à laisser un mot en mémoire de Samuel. Amis, membres de la famille et de la communauté ont écrit des messages d’espoir sur une murale qui sera affichée au parc.