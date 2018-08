Le conseil municipal de Rivière-du-Loup en bref

Différentes étapes ont été franchies par la Ville de Rivière-du-Loup le 20 aout dans le cadre des projets mis en route au cours des derniers mois, notamment les agrandissements de la Bibliothèque Françoise-Bédard et de la caserne incendie de Rivière-du-Loup. Un état des lieux des différents chantiers routiers a également été dressé par la mairesse Sylvie Vignet.

Le règlement d’emprunt d’environ 928 000$ pour l’agrandissement de la Bibliothèque municipale Françoise-Bédard a été officialisé lors de la dernière séance du conseil.

Un projet de règlement d’emprunt se chiffrant à 405 825 $ pour le prolongement des services d’aqueduc et d’égouts dans le secteur Place Carrier à Rivière-du-Loup a également été déposé.

La démolition du bâtiment désaffecté situé au 405, rue Lafontaine a également reçu l’aval du conseil municipal. Cet emplacement sera converti en espace vert et l’acquéreur, Célestin Simard, a l’obligation de reconstruire sur ce terrain d’ici deux ans.

Un autre pas a été franchi dans le dossier de l’agrandissement de la caserne incendie de Rivière-du-Loup. Le conseil de Ville en a approuvé le plan d’implantation ainsi que le projet de plan cadastral. Des développements sont à prévoir au cours des prochains mois.

CIRCULATION ET TRAVAUX

La mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup a profité de la séance du conseil de ville du 20 aout pour faire le point sur les différentes zones de travaux en cours.

La rue Plourde sera ouverte sans contrainte à partir du 27 aout. Les travaux d’embellissement et la piste multifonctionnelle seront réalisés avant le 20 septembre et des arbres seront plantés dans ce secteur au printemps 2019. Une requête a été transmise à Hydro-Québec afin que les poteaux électriques qui s’y trouvent soient déplacés.

Du côté de la rue Saint-Pierre, la chaussée sera pavée cette semaine et elle devrait être ouverte vers le 27 aout. Elle sera fermée occasionnellement pour permettre aux équipes de compléter les aménagements. Le projet final sera livré comme prévu le 21 septembre.

La section ouest du boulevard de l’Hôtel-de-Ville, entre les rues des Sorbiers et des Cerisiers sera repavée entre les mois de septembre et d’octobre. Les travaux prévus sur le Chemin des Raymond et sur la rue Fraserville sont quant à eux reportés à 2019.