Aide financière pour la bibliothèque municipale de Saint-Mathieu-de-Rioux

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, et le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, annoncent que les gouvernements du Canada et du Québec investissent chacun une somme de plus de 127 000 $ pour la mise aux normes de la bibliothèque municipale de Saint‑Mathieu-de-Rioux.

«Investir dans les infrastructures culturelles aide à bâtir des collectivités fortes et à soutenir la croissance économique locale. (…). Avec une plus grande superficie et des installations plus modernes, la bibliothèque offrira de meilleurs services aux résidents. Elle pourra ainsi remplir pleinement ses mandats éducatif et social», a déclaré, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne.

L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales – Fonds des petites collectivités. La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux consacre également un montant de plus de 127 000 $ à la réalisation du projet, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 382 000 $.

«Le projet de déménagement et d'aménagement de la bibliothèque municipale contribuera au dynamisme culturel de la région et favorisera le sentiment d'appartenance des citoyens de Saint-Mathieu-de-Rioux. Ils auront ainsi accès à un espace agréable qui deviendra rapidement un phare culturel et un lieu de savoir dynamique adapté à leurs différents besoins», a dit le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, au nom de la ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit.

Le projet consiste à déménager la bibliothèque dans un local du centre communautaire et comprend des travaux de démolition, le remplacement des recouvrements de plancher et des fenêtres existantes ainsi que l'amélioration de l'accessibilité par l'ajout d'un monte-personne.