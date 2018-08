L’aventure débute au 6e Salon National Chasse Pêche Plein Air

L’aventure débute au 6e Salon Nnational Chasse pêche plein air de Rimouski, du 24 au 26 aout, au Centre des congrès de l’Hôtel Rimouski, alors que la fièvre de la chasse atteint tous les amateurs, et le public en général qui y retrouveront animation et exposants variés et bannières spécialisées.

Ce salon unique avant chasse au Québec, présente La Bibitte mobile avec ses manipulations d’animaux et dégustations d’insectes; nature ou assaisonnés. Une présentation du Parc de la rivière Mitis. En action, la seule femme maître-chien du Service de la protection de la faune, l’agente Catherine St-Georges. Les conducteurs de chiens de sang vont découvrir l’Élevage Vom Branche, reconnu à l’international et ses Teckels champions en recherche de grands gibiers.

Les armes Fierce, le spectaculaire corridor de tir au laser des Forces armées canadiennes de 45 pieds, les Réserves de l’Est, SÉPAQ-Anticosti, les ZEC-BSL et Owen, la Réserve Duchénier, les pourvoiries Seigneurie du Lac Métis et Lac des Sables et Paradis, le Mur de panaches BMR, des artistes de l’Art et la Nature, et des dégustations de sanglier, faisan, bison et truite fumée. À découvrir, la «CoolBox» de chasse. Et plus encore.

Plusieurs conférenciers spécialisés et reconnus, dont Véronique Lévesque, originaire d’Amqui, propriétaire de «Buck Hunter», sur la fabrication de pots à minéraux et l’utilisation des urines code rouge et bâtons encens. Gaston Héneault, formateur des guides chasse et pêche et rencontres inattendues en forêt avec des animaux sauvages. Stéphane Levasseur, «Chasseurs, d’orignaux êtes vous prêts», Yves Martineau, président fondateur de l’ACCSQ, et coconcepteur du «Tracker Deer», et François Lapointe, de «Downfowl». Le guide et spécialiste orignal Michel Therrien, appelle les amateurs à ses conférences sur l’art de «caller» et de traquer l’orignal. L’invitée d’honneur, Chantal Bellemare, présidente de l’Association des Conducteurs de Chiens de Sang du Québec, animera des conférences sur ses 10 ans de passion et partagera ses conseils avant, pendant et après le tir d’un grand gibier. Magazines gratuits Aventure Chasse Pêche à l’entrée. L’admission est à 10$, 0-18 ans gratuit. Plus de détails sur : [email protected] et sur Facebook.