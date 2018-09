Le Marché de Noël de L’Isle-Verte en préparation

La 17e édition du Marché de Noël de L’Isle-Verte aura lieu les 24 et 25 novembre prochain. Déjà le comité organisateur est à préparer l’évènement et invite les exposants à réserver leur place.

Cet évènement rassemble maintenant plus de 35 exposants, des artistes et des artisans qui exercent un métier d’art ou offrent des produits du terroir : agroalimentaire, bijoux, peinture et art visuel, art textile, produits naturels et artisanat.

Le Marché de Noël attire des visiteurs provenant de toute la région. Les personnes intéressées à présenter leur travail à cette occasion peuvent communiquer au numéro de téléphone 418-898-2812, poste 306, au par courriel à l’adresse [email protected]