Thérèse Beauregard veut continuer son implication à Rivière-Bleue

La conseillère sortante au siège 1 à Rivière-Bleue, Thérèse Beauregard, veut continuer son implication au sein du conseil municipal. Elle sollicite un troisième mandat le 5 novembre prochain. Elle affronte Ursule Gagné.

«Lorsque je me suis présentée comme conseillère municipale la première fois je voulais que mes actions contribuent à faire de notre village un endroit où il fait bon vivre, à lui redonner ses lettres de noblesse et une plus grande visibilité dans la région ... J’ai toujours poursuivi ces mêmes objectifs à toutes les tables où je me suis assise», a mentionné Mme Beauregard.

La candidate a notamment rappelé qu’elle a travaillé avec le Comité d’embellissement (circuit des bancs, plantation des arbres du patrimoine, création de différents parcs dans le village) ainsi que pour la métamorphose du village lors des différentes fêtes telles que Noël et Halloween. Le Festival du bootlegger, le Comité d’urbanisme, la Coopérative jeunesse de service (CJS), le développement économique font aussi partie de ses interventions.

«Comme conseillère municipale, j’ai eu à travailler sur d’autres projets menés à terme avec les élus municipaux : réseau de chaleur à la biomasse forestière, mise aux normes de l’eau potable, amélioration des équipements du service d’incendie et achat d’équipements servant au développement durable de la municipalité», a-t-elle ajouté.

Si elle est élue, Thérèse Beauregard entend collaborer à la création d’un parc BMX l’an prochain. «Je crois sincèrement que nous devons nous occuper des loisirs de nos jeunes», a conclu la candidate.