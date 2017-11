Ghislaine Daris est réélue à Cacouna

La mairesse sortante Ghislaine Daris d’Équipe Cacouna a été réélue avec 63,59 % des voix (517) contre 36,41% pour le candidat Jean-Pierre Cormier (296) le 5 novembre. Le taux de participation est de 52,8 % pour la municipalité de Cacouna.

Équipe Cacouna n’a donc pas complètement remporté son pari d’être réélu intégralement pour un 3e mandat. Danielle Gagné a défait le candidat d’Équipe Cacouna Gilles D’Amours avec une avance de 140 voix pour le poste de conseiller. Le conseiller sortant Benoit Thériault (Équipe Cacouna) a toutefois remporté ses élections de justesse avec une avance de seulement 36 voix.

«C’est certain que c’est une déception de ne pas avoir l’équipe au complet pour un troisième mandat. Cependant, je travaille pour faire avancer la municipalité, c’est la démocratie», a commenté la mairesse de Cacouna Ghislaine Daris.

Cette dernière s’est dite satisfaite de ses élections, mais aurait voulu obtenir un meilleur taux de participation dans sa municipalité. «Ce n’est pas tout à fait ce que l’on espérait. J’ai fait beaucoup de téléphones pour encourager les gens à aller voter et le taux est de 52,8 %, c’était 53 % en 2013», a expliqué Mme Daris.

Son premier geste posé à la suite de son élection a été de demander une rencontre avec le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Jean D’Amour à propos du projet de centre communautaire. «Je vais le talonner. Je ne pouvais pas le faire en période électorale, mais la rencontre, je la demande dès aujourd’hui. C’est l’une des priorités, et l’une des raisons pourquoi je me suis présentée comme candidate», a précisé la mairesse de Cacouna. Le développement du secteur industriel fera aussi partie des enjeux de ce nouveau mandat.

Équipe Cacouna souhaite aussi compléter la construction de trottoirs sur la rue du Patrimoine, obtenir un 4e fleuron, ajouter une unité d’urgence à sa brigade incendie et améliorer la caserne incendie et le garage municipal. De plus, d’ici trois ans, le conseil estime que la population de Cacouna augmentera de 2 000 à 2 200 habitants avec la construction de deux rues (continuité de la rue Beaulieu et du Domaine l'Héritière) et de 40 nouveaux terrains résidentiels avec services.