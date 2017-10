Gaétan Gamache réplique à ses détracteurs

C’est par l’entremise d’une lettre ouverte que Gaétan Gamache, maire sortant de la Ville de Rivière-du-Loup, a répliqué à ses détracteurs, notamment en dernier lieu l’homme d’affaires Jean-Philippe Dionne d’Isolation Tousignant et le conseiller sortant Steeve Drapeau.

La présente campagne électorale à Rivière-du-Loup a été marquée cette semaine par des attaques, parfois virulentes, sur l’éthique des élus. «Je tiens à m’exprimer afin de rectifier les paroles injustifiées à mon égard. Tout d’abord, je veux dire aux conseillers qui critiquent ma gouvernance que leurs propos actuels démontrent à quel point ils manquent de jugement. J’ai toujours agi avec rigueur, honnêteté. Oui, nous avons eu des divergences d’opinions, c’est normal, nous sommes humains, mais avant de prendre des décisions, nous devons analyser, réfléchir, discuter, pour qu’elles soient les meilleures possible, non pas pour quelques personnes, mais pour l’ensemble de tous les citoyens», a indiqué M. Gamache dans sa lettre.

«Malheureusement, en campagne, les attaques sont faciles, souvent gratuites, mais rappelez-vous que toutes les décisions sont prises en conseil, donc le maire ne décide pas seul. Dans mon second mandat, là aussi j’inviterai le conseil à faire des choix judicieux», a-t-il exprimé. Dans son écrit, le maire répond directement à M. Drapeau : «Je ne me laisserai pas intimider non plus par le conseiller Steeve Drapeau, je vais continuer à faire les choses le plus humblement possible.».

ATTAQUES FACILES

L’homme d’affaires Jean-Philippe Dionne, fils de l’ex-conseiller municipal Jean-Guy Dionne et frère d’Amélie Dionne, candidate défaite au poste de maire lors des élections municipales de 2013, a également fait une sortie publique sévère à l’endroit de Gaétan Gamache.

«En réaction à M. Jean-Philippe Dionne et à ceux qui voient le parc industriel de la ville comme un jeu d’enfant, sachez que le développement d’un parc industriel, c’est précieux et c’est sérieux. Il est payé par les taxes des gens. La responsabilité du conseil est de l’ouvrir aux meilleures opportunités. Dans le cas de l’entreprise de M. Dionne, quoiqu’importante qu’elle soit, elle ne correspondait pas aux critères de forte portance, c’est pourquoi elle pouvait être positionnée autrement. Le développement d’une ville ne se fait pas sur un coin de table. Ce n’est pas, premier arrivé, premier servi. Aucun expert en développement économique au monde ne dira qu’il faut dilapider les terrains d’un parc industriel, car ça vaut de l’or et l’argent des Louperivois, ce n’est pas des pièces de Monopoly. Si nous laissons notre parc, nos terrains, entre les mains d’amateurs, nous allons nous réveiller dans 10 ans, trop tard, en disant que nous avons commis des erreurs. Le développement économique est une démarche qui exige cohérence, stratégie et vision. On ne peut s’improviser développeur, on ne peut jouer avec l’avenir d’une ville. Je vais mettre mon expérience, mon jugement et mes compétences au service de tous les citoyens, à l’avantage du développement de l’ensemble de la région», a indiqué Gaétan Gamache.

En terminant, le candidat au poste de maire remet sa destinée entre les mains des électeurs : «Pour prendre des décisions éclairées, ça prend de la sagesse, de la rigueur, de la vision. Les électeurs jugeront s’ils estiment ces qualités présentes chez mes adversaires, mais pour ma part, les décisions seront analysées avec discernement. Je ne ferai pas n’importe quoi, n’importe quand pour plaire à l’un et à l’autre.»

Nous avons contacté Gaétan Gamache, mais il n’a pas voulu accorder d’entrevue au sujet de sa lettre ouverte. «Je n’ai pas d’autre commentaire», a-t-il signifié.

» Aussi à lire sur www.infodimanche.com :