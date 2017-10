«Le développement économique devra obséder le prochain maire» - Steeve Drapeau

Steeve Drapeau, candidat dans le district de l'Estuaire aux prochaines élections municipales à Rivière-du-Loup, souhaite que la prochaine personne qui occupera le poste stratégique de maire soit totalement passionnée par le développement économique.

«Dans une ville comme Rivière-du-Loup, l'entreprise demeure le pivot du développement économique. Voilà pourquoi je souhaite que la personne qui occupera le poste de maire soit un véritable passionné de développement, un facilitateur hors pair qui voudra vraiment aider nos PME actuelles à se développer ici, chez nous.» Pour le candidat Drapeau, un maire qui invite des entrepreneurs à s'établir ailleurs qu'à Rivière-du-Loup n'a pas lieu d'être en 2017.

Concernant l'entrée ouest de la ville, le conseiller sortant espère convier rapidement les investisseurs potentiels à une rencontre afin de développer stratégiquement ce terrain à fort potentiel. «Le temps des promesses est révolu. C'est dans l'action qu'on avance, pas avec des paroles en l'air. Dès que possible, on devra rencontrer les promoteurs intéressés et développer ce secteur névralgique, en tout respect avec le voisinage.»

Steeve Drapeau croit qu'un profond changement d'attitude à la Ville devra s'opérer. Selon ce dernier, trop souvent on brise dès le départ les rêves de promoteurs qui veulent investir à Rivière-du-Loup. « C'est tout l'appareil municipal qui devrait assurer un suivi serré aux investisseurs avec une attitude favorable, positive et trouver des solutions. C'est toute notre collectivité qui bénéficiera des retombées de ces nouvelles entreprises», conclut-il. Ce dernier souhaite également que la Commission de développement économique retourne à ses origines et fasse avancer tous les projets.