Gaétan Gamache saute dans la bataille

C’est finalement le 6 octobre, dernière journée pour déposer son bulletin de candidature en vue des élections municipales du 5 novembre prochain, que Gaétan Gamache a annoncé qu’il sollicitera un deuxième mandat au poste de maire de la Ville de Rivière-du-Loup.

Il saute donc dans la bataille qui mettait déjà aux prises la conseillère sortante de charge Sylvie Vignet de même que Pierre Lévesque, qui souhaite faire son entrée au conseil de ville.

«Je sollicite un deuxième mandat avec enthousiasme, confiance et fierté. Aujourd’hui j’ai l’expérience et je présente un premier bilan positif notamment marqué par une rigueur au niveau des finances. La Ville est en très bonne santé financière», a mentionné le candidat.

M. Gamache a voulu remplir complètement ses fonctions de maire jusqu’à la date limite pour déposer sa candidature. «Je me suis consacré à faire mon travail, soit maire jusqu’à la dernière activité», a-t-il souligné.

De ce mandat, il retient tout particulièrement la création d’un département en lien avec le développement économique dont l’embauche d’un directeur de service. «Rivière-du-Loup est la première ville entrepreneuriale au Canada», a-t-il rappelé.

Le maire sortant a également mentionné comme réalisations qui lui tenaient particulièrement à cœur l’annonce officielle de la construction du bâtiment d’accueil du Parc maritime et l’obtention du mandat pour organiser la Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2021.

M. Gamache a indiqué que son programme électoral comprend trois grands engagements. «Dans les quatre prochaines années, je veux que la Ville de Rivière-du-Loup soit reconnue comme ville-centre. Je tiens aussi à développer le nouveau parc industriel technologique régional avec vitalité et dynamisme. Enfin, la gouvernance en sera une d’action, de concrétisation», a-t-il indiqué. Au cours des prochaines semaines, il reviendra plus en détails sur ce qu’il souhaite apporter à la Ville de Rivière-du-Loup.

Lors des quatre dernières années, la façon de faire de Gaétan Gamache a été questionnée par certains membres du conseil de ville. On lui reprochait notamment de ne pas informer les autres élus de dossiers liés au développement économique de la ville. À cela, Gaétan Gamache a répondu que les gens d’affaires ne veulent pas que le dossier de leur projet se retrouve sur plusieurs bureaux. «La confidentialité est essentielle», a lancé le maire sortant ajoutant qu’une diffusion élargie d’informations confidentielles pouvait faire avorter des projets. Il entend continuer une approche de «juste mesure» dans le dévoilement de renseignements aux autres membres du conseil de ville.

S’il est élu le 5 novembre prochain, Gaétan Gamache soutient qu’il portera une attention particulière à la gouvernance, soit la façon dont on travaille avec les élus et la machine administrative. «On aura à bien comprendre les pouvoirs et les tâches de chaque individu», a-t-il indiqué.

En terminant, Gaétan Gamache a précisé qu’il s’agirait de son deuxième et dernier mandat.