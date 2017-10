Pierre Lévesque souhaite être la voix des entrepreneurs à l’hôtel de ville

Le candidat à la mairie de Rivière-du-Loup, Pierre Lévesque, estime qu’il y a encore du travail à faire afin de faciliter le développement de projets avec les entrepreneurs de la région. Il souhaite se mettre au travail dès que possible et propose de nouveaux outils pour y arriver.

Lors d’une rencontre de presse organisée ce mardi au cœur du parc industriel de Rivière-du-Loup, M. Lévesque a tenu un discours somme toute similaire à celui qu’avait lancé le candidat Gaétan Gamache en 2013. Cette fois, cependant, il croit pouvoir faire mieux.

«Ce que les entrepreneurs me disent, c’est que c’est compliqué avec la Ville, que les délais de traitement de dossiers sont longs et donc, que des projets avortent. Les entrepreneurs sont la matière première du développement économique et il faut être en mode solution avec eux», déclare-t-il.

S’il est élu le 5 novembre prochain, Pierre Lévesque s’engage ainsi à être un maire «leader du développement économique», à être à l’écoute et facilitateur. «L’objectif, c’est qu’il y a davantage de projets qui aboutissent.» Il n’a pas peur d’être coincé par l’appareil municipal, affirmant que ce sont les élus qui doivent mener le jeu.

OUTILS

M. Lévesque propose plusieurs nouveautés afin de faciliter les façons de faire. Il souhaite notamment mettre sur pieds «un comité aviseur de développement économique comprenant des leaders du milieu des affaires».

«Nous allons cibler les problèmes et les irritants vécus par les entrepreneurs et nous allons trouver des solutions (…) Je souhaite également mettre en place un processus de suivi et d’accompagnement systématique lors des demandes de service ou permis de promoteurs à la Ville», explique celui qui croit avoir l’expérience professionnelle pour réussir.

Le candidat estime également qu’il serait pertinent de développer un incubateur en innovation par la conversion de la Corporation du motel industriel. Celle-ci disposerait déjà de 750 000 $ qui pourraient être «un important levier pour lancer un projet rapidement».

«Il faut être capables d’aller chercher des «start-ups», de jeunes entreprises innovantes, auxquelles on pourrait offrir notre expertise. C’est de cette façon que nous serons à la fine pointe dans quelques années.»

PLAN

Pour faire du développement économique, il faut avoir de la vision, croit Pierre Lévesque. C’est pourquoi le candidat s’engage à préparer de nouveaux terrains industriels légers et lourds dans une première année de mandat. «Le temps presse, il ne reste qu’une dizaine de terrains et les délais règlementaires pour leur implantation sont longs.»

Concernant la stratégie de développement économique développée par l’administration municipale actuelle, Pierre Lévesque ne compte pas relancer un processus et des consultations publiques importantes. «Il y a de bonnes choses dans les deux dernières stratégies, d’autres qu’on pourrait laisser de côté, mais je veux travailler sur le terrain. Maintenant, il faut se retrousser les manches et travailler. C’est ce que je compte faire.»

BILAN GAMACHE

Questionné à savoir quelle notre note il donnait au dernier mandat de Gaétan Gamache comme maire, Pierre Lévesque n’a pas osé se mouiller. «Ce que je pense a peu d’importance. La vraie note, c’est celle que vont lui donner les électeurs dans quelques semaines», a-t-il répondu.