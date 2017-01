Rétrospective de l’actualité, septembre et octobre 2016

Info Dimanche dresse son bilan de la dernière année. Voici ce qui a retenu l'attention des lecteurs au cours des mois de septembre et octobre 2016.

SEPTEMBRE

La quatrième édition du Défi Everest a été présentée du 2 au 4 septembre dans la côte St-Pierre de Rivière-du-Loup. Le souffle court après avoir gravi la pente abrupte à plusieurs reprises, plus de 1000 personnes sont redescendues en montrant des visages sur lesquels on pouvait voir de la fatigue mais aussi une grande satisfaction. Régis Malenfant, président du comité organisateur, a indiqué à Info Dimanche que les équipes participantes ont recueilli environ 135 000 $ au total, de l’argent remis à des organismes jeunesse.

La microbrasserie «Le Caveau des Trois-Pistoles» devrait voir le jour à Trois-Pistoles au printemps 2017. Un premier prototype de produit, la bière IPA La Bavarde, a été dévoilé le 7 septembre lors du lancement du Rendez-vous des Grandes Gueules.

Le fromage Grey Owl de la Fromagerie Le Détour, à Témiscouata-sur-le-Lac, est à nouveau lauréat du prestigieux concours Sélection Caseus qui souligne l’excellence des fromages québécois. Le Grey Owl a remporté le titre dans la catégorie «Fromage de lait de chèvre à croûte fleurie». Rappelons que ce fromage a déjà été primé en 2015 au Sélection Caseus et en 2011 avec le premier prix dans sa catégorie au concours de l’American Cheese Society qui était présenté à Montréal.

Pas moins de 2,2 M$ d’investissements seront réalisés au parc national du Lac-Témiscouata. C’est ce qu’a annoncé le ministre délégué et député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Jean D’Amour. Cet investissement substantiel servira à l’asphaltage sur 5 km de la route d’accès au parc national du Lac-Témiscouata. Les travaux seront terminés pour la saison 2017. Il reste donc 4,3 km à l'extérieur qui seront financés avec l'enveloppe du ministère des transports, possiblement en 2017.

Dix-huit entreprises et quatre personnalités ont été honorées lors du 25e Gala de l’entreprise du Témiscouata présenté au Complexe sportif Rosaire-Bélanger de Rivière-Bleue, le 17 septembre. Le Parc national du Lac-Témiscouata a reçu le trophée de l’Entreprise de l’année tandis que l’ex-préfet Serge Fortin a été honoré à titre de Personnalité Hommage.

La somme d’argent amassé par le secteur entrepreneurial de la région pour l’organisation des Jeux du Québec 2021 vient de faire un bond important. Le président et chef de l’exploitation de l’entreprise Premier Tech, Jean Bélanger, a annoncé, le lundi 19 septembre, une contribution financière d’une valeur de 300 000 $.

Le comité organisateur estime qu'environ 10 000 personnes ont foulé le parc Blais au Bière Fest de Rivière-du-Loup. L’évènement sera présenté à nouveau du 14 au 16 septembre 2017.

Des membres de l’Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI) décrient le fait qu’ils n’aient pas leur part de travail dans le chantier du Parc éolien Nicolas-Riou. Ils étaient une trentaine à dénoncer la situation en manifestant le jeudi 22 septembre à Saint-Médard.

La Ville de Rivière-du-Loup a tenu une séance d’information citoyenne le 21 septembre à propos de la réalisation du projet de Carrefour maritime dans le secteur de la Pointe. Le bâtiment d’accueil nécessitera des investissements de près de 5,8 M$, les installations muséales demanderont 1 M$, les aménagements terrestres, 4,3 M$, les aménagements maritimes sont évalués à 1,9 M$. En ajoutant les taxes à ce montant, on arrive à un cout total du projet de 14,1 M$.

La Ville de Rivière-du-Loup a autorisé la responsable de la bibliothèque Françoise-Bédard à déposer une demande d'aide financière au Fonds Chantiers Canada-Québec pour l'agrandissement de l'édifice, un projet évalué à 4,86 M$ le 27 septembre.

Les divers syndicats s'inquiètent de la centralisation des laboratoires prévue dans le projet Optilab, qui a eu l'aval du ministre de la Santé Gaétan Barrette le 28 septembre. Les échantillons à analyser au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup devraient être envoyés à 70 % vers l'Hôpital régional de Rimouski, sauf en cas d'urgence.

OCTOBRE

Des marcheurs et grimpeurs se sont attaqués au dénivelé de la SEBKA, à Saint-André de Kamouraska pour l’évènement «Grimpons pour la vie» le 16 octobre, dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe et du défi lancé par Chaine de vie. Pour Lucie Dumont, fondatrice et coordonnatrice de Chaine de vie, c’est l’aboutissement de sept années de travail. «Nous souhaitons sensibiliser les gens au don d’organes, et amener des discussions en famille. L’évènement est aussi une occasion de faire une levée de fonds pour le déploiement de Chaine de vie partout au Québec», souligne-t-elle.

Pelles mécaniques, camions lourds, amoncèlements de sable… le chantier du secteur domiciliaire des Framboisiers de Saint-Arsène est officiellement ouvert. Le quartier accueillera 21 nouveaux terrains résidentiels.

Le groupe Résidences des Bâtisseurs a inauguré, le 4 octobre, un vaste chantier qui permettra l’ajout de 87 unités à son établissement louperivois situé sur la rue Fraser. Une construction qui a nécessité plus de 7,5 M$ en investissements privés.

Les superficies touchées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette continuent d’augmenter. Débutée en 2012 dans la région du Bas-Saint-Laurent, l’épidémie a affecté en 2016, 1 095 000 hectares, comparativement à 895 000 hectares en 2015, selon les données du relevé aérien réalisé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. En ce qui concerne les petites forêts privées uniquement, les superficies défoliées en 2016 s’élèvent à environ 338 500 hectares par rapport à 331 500 hectares en 2015.

Être pilote d’hélicoptère n’est pas banal. L’être dans le cadre d’une expédition dans les endroits les plus au nord du pays l’est encore moins. C’est toutefois ce qu’a vécu le Louperivois David Collin entre le 18 août et le 20 septembre. Une expérience qui lui a permis de côtoyer l’astronaute Chris Hadfield et d’admirer la grandeur et la beauté du Canada.

Bob le chef n’a qu’à bien se tenir, c’est un autre Robert qui s’apprête à marquer le monde culinaire louperivois ! Sa recette est simple, un grand sourire, un soupçon de talent, un grand coeur, le tout nappé d’une bonne cause. En effet, Robert Desjardins, représentant en solutions médias pour Info Dimanche a investi les cuisines du restaurant Le St-Patrice dans le cadre de sa participation au Combat des Chefs tenu au profit de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Tenu le 15 octobre, l’événement a permis d'amasser 6 900$ au profit de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Au terme de la soirée-bénéfice, l'apprenti chef Robert Desjardins d'Info Dimanche a été couronné chef gagnant.

Du 12 au 14 octobre, les lecteurs d’Info Dimanche de la MRC de Témiscouata ont retrouvé dans leur publisac habituel, une publication prestige dédiée à la réussite de leur MRC, le cahier unique intitulé «Leur histoire, leur succès !» Ce document, fruit de plus d’un an et demi de travail, a été présenté à près d’une centaine de personnes réunies le mercredi 5 octobre à l’Hôtel Le 1212 de Dégelis. Une soirée où la réussite du Témiscouata a été à l’honneur.

Selon la version anglaise du plus récent palmarès de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, publié le 17 octobre, la ville de Rivière-du-Loup s’est classée en toute première position au pays des villes les plus entrepreneuriales.

Le labeur de l’agricultrice de Saint-Arsène Diane Lajoie, de la ferme Fraisière Lebel, a été récompensé par le prix Agricultrice de passion au dernier Gala Saturne, organisé par la Fédération des agricultrices du Québec, tenu à Victoriaville le 16 octobre.

La réorganisation majeure qu’a entreprise la Sûreté du Québec n’épargnera pas le KRTB. Si le maintien du poste autoroutier situé à Rivière-du-Loup inquiète, la chaine de commandement connaitra aussi son lot de transformations. Selon nos informations, le capitaine et directeur du poste de la MRC de Rivière-du-Loup, Dominic Thériault, devient directeur territorial. Il chapeautera donc les autres postes du KRTB.

Gérald Baril est directeur au développement des affaires du Groupe Lebel qui possède sept usines de bois d’œuvre résineux dans l’Est du Québec. «Les Américains n’ont pas un bon dossier entre les mains, mais ils vont utiliser tous leurs moyens pour étirer les délais et nous forcer à accepter une entente», a-t-il commenté.

Le Collège Sainte-Anne de La Pocatière trône cette année au 1er rang du palmarès des écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent, publié par l’Institut Fraser, le 28 octobre dans le Journal de Québec. L’école de la Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec est toujours en première place des écoles publiques du Bas-Saint-Laurent.

Plus de 500 élèves du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup ont fêté l’Halloween en grand le 31 octobre en tentant de battre le record Guinness du plus grand rassemblement de personnes déguisées en fantômes. Le record avait été établi en juin 2016 à Singapour par l’entreprise Sony Pictures afin de promouvoir le film «Ghostbusters», avec 273 fantômes.

Un nouveau chapitre de la bisbille au sein du conseil municipal de Rivière-du-Loup s’est écrit le 31 octobre, alors que le conseiller Steeve Drapeau a refusé du revers de la main de revêtir les fonctions de maire suppléant. Le point confirmant la permanence de David Lemelin en tant que directeur du Service des communications a également été battu pendant la séance.