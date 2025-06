Un nouveau ring de boxe pour le Témis Fight Club

Le Témis Fight Club dispose désormais de son propre ring de boxe, installé à la Municipalité régionale de comté de Témiscouata et inauguré le 20 mai. Ce nouvel espace permet désormais d’accueillir les amateurs de sports de combat de tous âges afin qu’ils puissent participer aux compétitions de boxe.

Au Témiscouata, l’engouement autour de la boxe est de plus en plus grandissant ce qui pousse de plus en plus de personnes âgées de 20 à 50 ans à prendre des cours.

L’ouverture du Témis Fight Club au Témiscouata a bien été accueillie, notamment par les plus jeunes de 7 à 19 ans qui s’inscrivent maintenant pour bénéficier des cours de boxe.

Le projet ayant débuté il y a un an, a conclu sur l’achat du ring de boxe fin décembre 2024. Sans fédération jusqu’à présent le club de boxe ne pouvait donner que des cours de cardio boxe sans permettre aux adhérents de participer aux compétitions.

L’ouverture du Témis Fight Club va permettre à tous ceux qui veulent s’entrainer de le faire sur place sans pour autant avoir à se déplacer loin. Jusqu’à présent, le club de boxe le plus proche se trouvait à Rivière-du-Loup.

«Moi ma carrière de boxeur amateur, je l’ai commencée en 2017 à Rivière-du-Loup. Justement je devais faire 90 minutes de route deux fois par semaine pour pouvoir m’entraîner. Quand on m’a approché pour donner des cours au Témiscouata, j’ai accepté et depuis ce temps c’est un succès», explique le coach du Témis Fight Club, Olivier Roy.

Avec l’augmentation des inscriptions, des ajustements d’horaire sont à prévoir pour la prochaine saison.

«Dans mon cours j’ai 20 élèves le mardi en cardio boxe et en compétion j’en ai 15, on va augmenter le nombre d’heures pour avoir plus de cours de cardio et de compétion car deux par semaine, ce n’est pas assez», souligne Olivier Roy.

Le sport joue un rôle essentiel dans les loisirs des citoyens, contribuant à leur bien-être, tout en favorisant l’émancipation et le rayonnement d’une ville.