Le ballon sur glace célébré à Rivière-du-Loup 

Le ballon sur glace était à l’honneur dans les derniers jours à Rivière-du-Loup, alors que les glaces du Centre Premier Tech et du Stade de la Cité des Jeunes ont accueilli environ 600 joueuses et joueurs dans le cadre du Championnat provincial mineur de ballon sur glace.

Un total de 40 équipes, inscrites dans 10 catégories, ont fait la route des quatre coins de la province afin de participer à ce rendez-vous organisé par la Fédération québécoise de ballon sur glace (FQBG), en collaboration avec le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata.

L’organisation estime que plus de 3700 spectateurs ont assisté aux différents matchs. Sans surprise, des centaines de personnes ont fait la route du Témiscouata afin d’appuyer les athlètes de la région.

Ces dernières n’ont pas été déçues, puisque les différentes équipes du BSG mineur du Témiscouata ont brillé à tous points de vue. Six médailles d’or ont été remportées, rien de moins. Trois autres ont terminé au deuxième rang, récoltant ainsi une médaille d’argent.

M19 AU SOMMET

Dans la catégorie M19 féminin, les T-Miss ont gagné la finale par la marque de 3 à 0 face aux Draveuses de Sayabec pour terminer sur la première marche du podium et ainsi obtenir leur laissez-passer pour le Championnat canadien juvénile de ballon sur glace à Ottawa en mars 2026. D’ailleurs, cette équipe M19 féminin n’a accordé aucun but lors de la fin de semaine.

Du côté masculin, les gars du Blitz M19 ont défait leurs grands rivaux du Dynamite de L’Assomption par le même pointage lors de la finale pour terminer en beauté une saison où ils auront brisé le record juvénile canadien pour le plus de titres consécutifs avec 4.

Cet accomplissement a d’ailleurs été souligné avec une cérémonie et le dévoilement d’une bannière, vendredi dernier, avant leur 1er match de la compétition.

Notons que ce championnat venait clore la carrière de plusieurs athlètes au niveau mineur. Une étape qui a été franchie à la maison, ce qui a été grandement appréciée.

AUTRES RÉSULTATS

Parmi les autres résultats, les T-Miss M16 féminin ont elles aussi décroché l’or grâce à un gain face au Wemindji du Nord-du-Québec avec un blanchissage de 3 à 0. Leurs jeunes sœurs du M14 ont aussi remporté leur match ultime grâce à un pointage de 2 à 1 contre les Centrals de Nemaska dans le Nord-du-Québec.

Dans le M14 masculin, le Blitz n’a accordé aucun filet lors du championnat pour décrocher l’or en battant l’Amigo du Centre-du-Québec 2 à 0 lors du dernier match de cette catégorie.

Aussi, dans le M16 masculin, le Blitz a gagné une série 2 de 3 contre le Dynamite de L’Assomption après avoir perdu leur 1ère rencontre.

Le BSG mineur du Témiscouata a gagné 3 autres médailles d’argent soit dans les catégories M12 féminin, M12 masculin et M10. Le BSG mineur comptait également sur 2 équipes qui ont pris part au festival M8.

«Toutes nos équipes ont terminé en 1ère ou en 2e position ce qui est très satisfaisant», s’est réjoui le conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.

UN BEAU SUCCÈS

Le BSG mineur est très satisfait des résultats obtenus sur la glace, mais également dans les estrades. La Ville de Rivière-du-Loup a prouvé qu’elle était une ville de sports, et la population aimait beaucoup le ballon sur glace.

«Les équipes présentes ont également apprécié le lieu de l’événement notamment à cause de la proximité des deux glaces et de la qualité des hébergements à Rivière-du-Loup. Aussi, ce championnat n’aurait pas été possible sans l’importante collaboration de Tourisme Rivière-du-Loup et sans l’implication de 75 bénévoles que nous remercions de tout cœur», ont souligné les membres du conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.