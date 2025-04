Coupe Chevrolet 2025: une médaille de bronze pour le Bleu et Or M18 AA 

L’équipe M18 AA du Bleu et Or de Rivière-du-Loup a représenté le Bas-Saint-Laurent de belle façon à la Coupe Chevrolet qui était disputée du 17 au 20 avril à Mont-Laurier. La formation louperivoise, qui avait remporté les championnats régionaux au début avril, a mis la main sur la médaille de bronze.

Le groupe s'est incliné en demi-finale contre l'Outaouais par la marque de 5-3. Tirant de l'arrière 4-0 après deux périodes, les Louperivois ont tout tenté en marquant 3 buts lors de la 3e période, mais l'adversaire a mis fin aux espoirs en marquant dans un filet désert. L'équipe de l'Outaouais a remporté l'or quelques heures plus tard.

Le Bleu et Or M18 AA était composée de Gaël Bossé, Louka Rousseau, Charles D'Auteuil, Charles-Antoine Dubé, Pier-Antoine Morin, Henry Gagnon, Mathias Gagnon, Olivier Mimeault, Rafaël Blanchet, Zackary Briand, Jayden D'Amours, Benjamin Royer, Olivier Champagne, Vincent Boucher, Vincent Landry, Antoine Larochelle, Adam Bérubé, Alex Bernier et Sébastien Brousseau.

La majorité de ces joueurs sont issus des programmes des Sphinx et des Pumas. Ils ont pu compter sur l’accompagnement des entraineurs Éric Larochelle (chef), Éric Champagne, Dave Rousseau et Tommy Gagnon.