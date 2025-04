Une première présence aux championnats provinciaux pour le Club de patinage du transcontinental

Le club de patinage artistique du Transcontinental a écrit un nouveau chapitre de sa jeune histoire, le 5 avril. Andréanne Lévesque a représenté le club lors des championnats provinciaux de patinage artistique qui avaient lieu à Lévis, une première!

L’athlète a pris le 24e rang d’un groupe de 45 patineuses du Québec dans la catégorie Star 10, grâce à un record personnel. Elle s’était qualifiée lors de la finale régionale en janvier dernier.

Rappelons que le club de patinage du Transcontinental a pris naissance en octobre 2022 et il est affilié à Patinage Canda depuis l’automne 2024. Il offre des leçons de patinage pour tous : patinage plus, patinage intensif plus, patinage Star et patinage adulte.

La période d’inscription pour la prochaine saison débutera en septembre.