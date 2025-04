Ann-Laurence Beaulieu se joindra au Vert et Or 

La joueuse de soccer louperivoise Ann-Laurence Beaulieu joindra le circuit universitaire, la saison prochaine, et elle le fera dans les couleurs du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke.

L’organisation de l’Estrie a confirmé, le 16 avril, que l’athlète avait été recrutée en vue de la saison 2025. Ann-Laurence Beaulieu, qui a évolué pour les Dynamiques de Sainte-Foy, est ainsi récompensée pour son dévouement envers son sport.

«Je suis très heureuse de faire partie du Vert et Or! Depuis mes débuts dans le programme Sport-études de l'ÉSRDL, je souhaite jouer au meilleur niveau. J'ai toujours voulu jouer dans le réseau collégial division 1 et au niveau universitaire. Je peux maintenant dire que j'ai accompli ces objectifs», a-t-elle partagé.

«Je suis fière de voir que mes efforts et mon travail, lors des dernières saisons, m'ont permis de me tailler une place au sein de l'équipe.»

L’athlète soutient avoir été impressionnée par l’ambiance et les opportunités académiques de l’Université de Sherbrooke. Elle bénéficiera également d’une bourse d’études.

«J'ai hâte d'entamer cette nouvelle étape et ce nouveau défi!»