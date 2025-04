Équipe Thériault est championne provinciale en curling  

La joueuse de soccer louperivoise Ann-Laurence Beaulieu joindra le circuit universitaire, la saison prochaine, et elle le fera dans les couleurs du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. L’organisation de l’Estrie a confirmé, le 16 avril, que l’athlète avait été recrutée en vue de la saison 2025. Ann-Laurence Beaulieu, qui a évolué pour les ...