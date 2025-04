Mission accomplie pour les 3L qui atteignent la finale 

Les 3L de Rivière-du-Loup ont confirmé leur place en finale des séries de la LNAH pour une deuxième saison consécutive, ce jeudi 17 avril. Sur la route, ils ont vaincu les Pétroliers de Laval par la marque de 8 à 3, mettant ainsi fin à leur série demi-finale de façon très convaincante. Ils affronteront les Éperviers de Sorel-Tracy.

La troupe de l’entraineur-chef Éric Haley a remporté les quatre derniers affrontements contre les Pétroliers pour clore cette série en cinq matchs. Dans la dernière semaine, les joueurs ont été intraitables, autant à la maison qu’à l’extérieur, en remportant deux parties de chaque côté.

Jeudi soir, les 3L n’ont laissé que très peu de chances à leurs adversaires en cognant rapidement. Ils ont d’abord ouvert la marque en première période, avant d’ajouter quatre buts au second engagement.

Les Pétroliers avaient égalisé le pointage au début du deuxième tiers grâce à une supériorité numérique et ils ont tenté de revenir de l’arrière une seconde fois par la suite, mais ce ne fut pas suffisant. Les 3L ont complété avec trois buts supplémentaires – dont un filet désert – dans les 20 dernières minutes afin de mettre le match hors de la portée de leurs adversaires.

Preuve de la profondeur de l’équipe et de la contribution de tous au succès collectif, les huit buts ont été marqués par des joueurs différents. Thomas Belgarde (5e), Jason Lavallée (4e), Samuel L’italien (2e), Kasey Kulczycki (3e), Gabriel Denis (2e, AN), Alexandre Ranger (4e), Jason Imbeault (5e) et Jérémy Martin (2e, AN) ont tous fait bouger les cordages.

Devant le filet, Étienne Montpetit a poursuivi son bon travail en repoussant 21 lancers. Il a remporté trois des quatre victoires de cette série. De l’autre côté de la patinoire, son vis-à-vis, Carmine-Anthony Pagliarulo, a cédé 7 fois sur 25 tirs.

Rappelons que les 3L de Rivière-du-Loup avaient entamé ce duel du mauvais pied avec un douloureux revers de 6 à 0 subi sur la route, le 4 avril. Après l’annulation du deuxième match prévu au cours de la même fin de semaine à Rivière-du-Loup, les Louperivois n’ont plus jamais trébuché.

Les 3L ont d’abord vengé leur défaite précédente grâce à un gain de 4 à 0 au Colisée de Laval, le 11 avril. Ils ont poursuivi sur cette lancée grâce à deux importantes victoires de 5 à 4 en prolongation et de 3 à 2 célébrées devant leurs partisans dans les heures suivantes. Un total de 4140 amateurs se sont rassemblés au Centre Premier Tech pour ces deux parties intenses.

Après la victoire du troisième match, l’entraineur-chef Éric Haley avait rappelé la force de son groupe. «Depuis le début de l’année, on roule à quatre lignes, six défenseurs, deux gardiens de but et c’est ce qu’on a fait encore [cette fin de semaine]. Je pense que ça nous a donné du gaz jusqu’à la fin», avait analysé le pilote d’expérience.

«Les gars sont jeunes. La moitié d’entre eux sont passés si près l’an dernier avec une élimination au 6e match de la finale... Ils ont inculqué ça aux plus jeunes. Il y a des gars qui ont gagné des choses dans d’autres ligues. Quand on met tout ça ensemble, c’est vraiment une histoire d’équipe. Tout le monde participe!»

Éric Haley le martèle : les joueurs croient en leur chance d’aller jusqu’au bout. Ils auront la chance de passer à l’action dès la semaine prochaine alors qu’ils poursuivront leur quête vers la coupe Gilles-Rousseau.