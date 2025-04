Place à l’ultime gala de la Trilogie des conquérants 

La boxe olympique régionale sera de nouveau à l’honneur, le 26 avril, alors que l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL) présentera l’ultime volet de sa Trilogie des conquérants Kamco à l’Hôtel Universel. L’événement, présenté par le Groupe Dubé, est attendu et la fébrilité est palpable. «Ce sera le plus imposant gala régional depuis le lancement» de la série, «une soirée inoubliable», a promis l’entraineur-chef Mathieu Lavoie-Dion.

Six ans après la présentation du premier gala de cette trilogie bien spéciale visant à promouvoir la boxe régionale, l’EBO RDL est de retour afin d’offrir tout un spectacle aux nombreux amateurs locaux. Quatorze combats avec décision sont à l’horaire, dont la majorité devrait garder les spectateurs sur le bout de leur siège.

Les boxeurs et boxeuses locaux, qu’ils soient de la relève ou de l’élite, seront confrontés à une solide opposition provenant du Témiscouata, de Rimouski, de Saint-Hyacinthe, de Sherbrooke et de Trois-Rivières. Certains affrontements mettront en lumière un choc de titans entre des athlètes primés sur les scènes provinciales et nationales.

«La carte est impressionnante et j’en suis très fier», a soutenu Mathieu Lavoie-Dion, un peu plus d’une semaine avant le grand rendez-vous. «Le public sera agréablement surpris de la qualité des pugilistes qui s’affronteront […] Les défis seront grands pour tous les athlètes impliqués qui vivront une ambiance digne des galas professionnels.»

Il confirme d’ailleurs que ses athlètes n’ont pas ménagé les efforts à l’entrainement dans la dernière année et qu’ils sont impatients de remonter sur le ring dans une atmosphère survoltée de l’Hôtel Universel. «Rivière-du-Loup est vraiment une ville de boxe», a-t-il confirmé.

20 BOXEURS LOCAUX

Pour l’EBO RDL, les boxeuses et boxeurs inscrits sont Donovan Lavoie-Dion, William Dubé, Jacob Caron, Olivier Kearney, Antoine Caillouette, Nicolas Poix, Julien Thériault, Laurie et Mélina Laplante, Claudia Côté, Samuel Thériault, Francis Pelletier, Lina Soucy, Mélissa Lavoie et Robin Sirois. Plusieurs ont déjà mérité différents titres et médailles lors des compétitions des Gants de bronze, d’argent et dorés, au Québec Open, aux Jeux du Québec et aux Championnats canadiens.

Le Témiscouata ne sera pas en reste, au contraire. Cinq boxeurs du Témis Fight Club, qui ont pour la plupart déjà de l’expérience dans les arts martiaux mixtes, seront de la soirée. Il s’agit d’Annabelle Thériault, Samuel Pearson, Sébastien Brochu, Mike Michaud et Francklin Amaye.

«Il y a une belle frénésie pour la boxe au Témiscouata, tout le monde a vraiment embarqué depuis un an», a souligné Olivier Roy, entraineur-chef du Témis Fight Club. «Nos athlètes sont passionnés, ils ont hâte et ils voudront bien performer.»

DÉFI DES CONQUÉRANTS

Dans le volet des conquérants, Julien Thériault sera opposé à Samuel Pearson chez les hommes. En classe féminine, Lina Soucy de Rivière-du-Loup et Mélissa Lavoie, une Louperivoise d’adoption, se livreront un duel.

À souligner : Julien Thériault et Sam Pearson ont également profité de l’occasion pour amasser des fonds pour les enfants dans le besoin, au profit de la Fondation Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent. Plus de 700 $ ont déjà été récoltés sur la plateforme GoFundMe. Une somme qui s’ajoute à un généreux don de 1 400 $ de l’Association des concessionnaires automobiles de Rivière-du-Loup. «C’est un double défi pour nous… et une victoire pour les enfants!», a résumé Julien Thériault, fébrile à l’idée de remonter sur le ring.

INVITÉ DE MARQUE

Les athlètes présents pourront aussi s’inspirer de la présence du boxeur professionnel Sébastien Bouchard pour leur combat. Le pugiliste du Groupe Yvon Michel, dont le nom n’est plus à faire, a livré 125 combats amateurs, remportant le titre de champion québécois à trois reprises.

Chez les pros, le boxeur d’aujourd’hui 38 ans a maintenu une fiche de 20 victoires (9 K.O.), 4 défaites et un combat nul depuis ses débuts en 2011.

Selon l’EBO RDL, Bouchard s’est toujours distingué par son courage, sa détermination, sa fougue, son intensité et sa résilience, des vertus que les entraineurs locaux partagent et inculquent à leurs élèves. «Sébastien Bouchard a un cœur immense et c’est un gars qui parle par ses actions», a résumé Mathieu-Lavoie-Dion, précisant que l’athlète sera disponible pour rencontrer les amateurs et qu’il devrait se prêter volontiers au jeu des autographes et des photographies.

Notons que les billets sont déjà disponibles en prévente à l’École de boxe olympique, auprès des athlètes locaux, à l’hôtel Universel et sur la plateforme lepointdevente.com.

Des billets seront également disponibles à l’entrée, le soir de l’événement.