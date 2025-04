Les Fondations B.A. défendent leur titre avec succès 

Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles peuvent dire mission accomplie : l’équipe a remporté le championnat de la Ligue de hockey senior Desjardins de l’Est-du-Québec pour une deuxième saison consécutive, le 12 avril, contre les Castors Côté Automobiles de Matane. Elle a du même coup confirmé sa place au sommet du circuit.

C’était le cinquième et ultime match d’une série chaudement disputée entre les deux adversaires. L’équipe pistoloise n’avait plus le droit à l’erreur. Or, malgré la pression et le fait de jouer sur la patinoire ennemie du Colisée Béton-Provincial, le groupe a su tirer son épingle du jeu pour remporter cette grande finale par la marque de 6 à 3.

Poussés par une belle délégation des Basques qui avait fait la route pour les encourager, les joueurs des Fondations B.A. ont d’ailleurs entamé le match en lion en marquant trois buts sans réplique en première période.

Si les deux équipes se sont ensuite échangé quelques réussites et que les Castors de Matane ont réduit l’écart à un seul but, sur un avantage numérique au début de la troisième période, les Pistolois ont rapidement mis fin aux espoirs de remontée en comptant à leur tour en désavantage numérique. Un but désert a ensuite clos le débat.

Jeffrey Desjardins (6e et 7e), Jeremy Desjardins (4e), Charles Bélanger (13e), Étienne Carrier (10e) et Anthony D’Amours (1er) ont été les buteurs de cette grande finale pour les Fondations. Le vétéran Sylvain Dubé a aussi été au cœur des succès offensifs avec trois mentions d’aide. Charles-Olivier Levesque était devant le filet.

Après un début de saison plus difficile, la formation de Trois-Pistoles a trouvé son rythme dans la deuxième moitié du calendrier régulier et elle a enchainé plus de 10 victoires consécutives. En séries, le groupe a eu un parcours pratiquement parfait lui qui a subi ses deux premières défaites en finale.

Sur le plan individuel, le capitaine Raphaël Santerre (8 buts, 15 passes), Charles Bélanger (13 buts, 7 passes) et Étienne Carrier (10 buts, 7 passes) ont terminé au sommet des meilleurs pointeurs des séries. Guillaume Bérubé et Sylvain Dubé ont aussi fait partie du top 10.

D’autres détails suivront…