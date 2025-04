LNAH : les 3L mènent leur série 3-1 contre les Pétroliers 

Les 3L de Rivière-du-Loup n’auraient pas pu souhaiter un meilleur scénario. Contraints de jouer trois matchs en l’espace de 42 heures, les Louperivois ont remporté chaque affrontement du dernier weekend contre les Pétroliers de Laval afin de prendre une avance de 3 à 1 dans leur série demi-finale de la LNAH.

Après avoir blanchi leurs adversaires dans leur propre amphithéâtre vendredi au compte de 4 à 0, les hommes de l’entraineur-chef Éric Haley ont enchainé deux bonnes performances devant leurs partisans pour célébrer des victoires de 5 à 4 en prolongation et 3 à 2, samedi et dimanche.

Vendredi, à Laval, les 3L ont ouvert la marque dès la fin du premier engagement. Ils ont bâti sur cette avance en deuxième période, avant de compléter le pointage dans un filet désert. Ils ont résisté à chacune des attaques des Pétroliers qui ont eu le dessus au chapitre des lancers (44 contre 33).

Samedi, le match a été beaucoup plus serré, du moins sur la feuille de pointage, offrant du hockey de qualité aux 1 916 partisans réunis au Centre Premier Tech. Les favoris de la foule ont d’ailleurs effacé un déficit de deux buts au début du troisième engagement pour finalement l’emporter en prolongation.

Les 3L ont fait preuve de beaucoup de caractère en revenant de l’arrière à deux reprises au dernier tiers. Ils ont même entamé la période de surtemps avec un homme au cachot, mais cela ne les a pas empêchés de dominer. Kasey Kulczycki, le même qui avait été puni, à récompenser ses coéquipiers en marquant le but gagnant.

«Dans la chambre, j’ai dit aux gars qu’ils devaient me sortir de la merd** et que j’allais aller ensuite en mettre un dedans. Ils ont tenu parole et moi aussi. C’est une grosse victoire collective», a partagé Kulczycki après le match, en ne cachant pas sa joie d’avoir célébré cette victoire importante.

«Kasey donne beaucoup à cette équipe-là. Il n’était pas content d’être dans le ‘box’, mais en sortant, il a fait la différence», a soutenu à son tour Éric Haley.

Dimanche, toujours à Rivière-du-Loup, les 3L ont compté trois buts sans réplique dès la première période pour s’offrir une belle option sur la victoire. Les Pétroliers ont tenté une remontée en troisième période, mais les Louperivois ont tenu bon, au grand plaisir des 2 224 spectateurs présents.

Samuel L’italien, Sébastien Paquette, Thomas Belgarde (2 fois), Jérémy Martin, Jason Imbeault (2 fois), Jason Lavallée (2 fois), Alexandre Ranger, Kasey Kulczycki et Julien Gagné ont tous trouvé le fond du filet au cours de la fin de semaine, preuve que l’apport offensif est venu de tous les trios. Devant le filet, Étienne Montpetit a récolté deux victoires, dont un blanchissage. Émilien Boily était d’office pour le match de samedi à Rivière-du-Loup. Ils ont été excellents.

«Depuis le début de l’année, on roule à quatre lignes, six défenseurs, deux gardiens de but et c’est ce qu’on a fait encore [cette fin de semaine]. Je pense que ça nous a donné du gaz jusqu’à la fin», a analysé l’entraineur-chef.

«Les gars sont jeunes. La moitié d’entre eux sont passés si près l’an dernier avec une élimination au 6e match de la finale... Ils ont inculqué ça aux plus jeunes. Il y a des gars qui ont gagné des choses dans d’autres ligues. Quand on met tout ça ensemble, c’est vraiment une histoire d’équipe. Tout le monde participe.»

Éric Haley le martèle : les joueurs croient en leur chance d’aller jusqu’au bout. Ils auront la chance d’atteindre la finale pour une deuxième année consécutive le jeudi 17 avril à Laval. Si nécessaire, d’autres matchs sont prévus à Rivière-du-Loup le vendredi 18 (20 h) et à Laval le dimanche 20 avril (16 h).