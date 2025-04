Pacific Four Series : Justine Pelletier sur l’équipe canadienne 

Fernand Morneau, dont la réputation n’est plus à faire dans le milieu des arts martiaux, est de retour dans la région de Rivière-du-Loup et il souhaite redonner au suivant. Le maitre a mis sur pied une équipe qui proposera un cours d’arts martiaux mixtes tout à fait gratuitement dans les semaines à venir. À partir de la mi-avril, et jusqu’à la ...