Des cours d’arts martiaux mixtes gratuits à Rivière-du-Loup 

Fernand Morneau, dont la réputation n’est plus à faire dans le milieu des arts martiaux, est de retour dans la région de Rivière-du-Loup et il souhaite redonner au suivant. Le maitre a mis sur pied une équipe qui proposera un cours d’arts martiaux mixtes tout à fait gratuitement dans les semaines à venir.

À partir de la mi-avril, et jusqu’à la mi-juillet, M. Morneau et son équipe d’instructeurs offriront l’opportunité à des jeunes et moins jeunes de la région d’acquérir des techniques de combat popularisées par les galas de l'Ultimate Fighting Championship (UFC). Les cours seront offerts à l’Académie d’arts martiaux mixtes du Complexe sportif de Rivière-du-Loup, lequel est situé au 104, rue Témiscouata.

«Des techniques de combats éloignés et rapprochés, de combats au sol, de lutte, de boxe chinoise et de muy-thaï seront notamment enseignées», a partagé Fernand Morneau dans les derniers jours.

«L’acquisition de ces techniques et l’apprentissage des arts martiaux permettront aux participants de maitriser leurs peurs, l’intimidation et les dépendances», a-t-il dit.

Maitre Morneau le précise d’ailleurs ouvertement : l’objectif premier n’est pas de mettre la main sur le prochain champion du UFC, mais de s’impliquer pour les jeunes et de leur offrir l’opportunité de joindre un sport où les saines habitudes de vie, la discipline et l’esprit de groupe sont des piliers, au-delà du combat.

Le cours sera d’ailleurs basé sur une philosophie positive, laquelle s’oppose à la violence, à l’intimidation et à la dépendance. Il s’adresse à toutes les personnes intéressées les MMA.

L’équipe d’instructeurs sera composée d’Alain Couture, Mike Michaud et Sébastien Brochu, de vrais passionnés qui ont tous plusieurs années d’expérience dans l’enseignement des arts martiaux mixtes, mais aussi comme combattants.

Pour Maitre Fernand Morneau, il s’agit d’un «projet important» sur lequel il travaille depuis plus d’un an. «Ça me tient énormément à cœur de pouvoir redonner dans la région de Rivière-du-Loup», a-t-il confié.

«Je n’y trouve aucun intérêt pécuniaire. Ce n’est pas une question d’argent. Je le fais pour faire une différence auprès des jeunes», a-t-il dit, soutenant que l’initiative pourrait être répétée dans les régions de Montréal et de Sherbrooke.

M. Morneau soutient avoir reçu plusieurs demandes pour des cours d’arts martiaux

mixtes à Rivière-du-Loup. Il est convaincu que les participants seront nombreux. «Les besoins sont là», a-t-il assuré.

Des affiches seront bientôt apposées sur la façade du Complexe sportif de Rivière-du-Loup. Pour information, il est possible de contacter le 514 835-8017.