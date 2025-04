Ligue 3 : l’équipe du Mondial dévoilée 

On connait maintenant l’identité des joueurs de soccer qui représenteront le Mondial de Rivière-du-Loup dans la nouvelle Ligue 3. Le groupe a été constitué après un camp de sélection de plusieurs jours organisé en sol louperivois.

L'entraîneur principal, Philippe Charest-Brenn, s’est dit très satisfait de la qualité de son futur groupe. Le socle de cette équipe est principalement constitué d’anciens joueurs de l’équipe AA, championne de la Ligue interrégionale Québec-Est, la saison dernière.

Le Mondial comptera sur les attaquants Vincent Paré, Simon Sirois, Gabriel Dumont, Tommy Michaud Hallé et Patrick Harrisson, sur les milieux Olivier Caron, William Chouinard Pipon, Cédric Morency, Étienne Dubé, Ludovic Boudreau, Pascal Bélanger et Léo Pettigrew, ainsi que sur les défenseurs Philippe Charest Brenn, Rémi Azouguagh, Philippe Audibert, Jorge Ramirez, Maxime Bouchard, Zachary Dupuis, Alexandre Lizotte et Mathieu Rioux.

Les gardiens seront Antoine Segura et Elie Poitras.

L’objectif de la saison sera de faire bonne figure dans cette nouvelle ligue en étant compétitif et en proposant un jeu ambitieux et attractif. Le club prévoit de nombreuses animations autour des matchs avec le but avoué d’obtenir la plus grande affluence sur un match de Ligue 3 (14 juin).

Les joueurs et le personnel d’encadrement seront disponibles pour une séance photo le 16 mai au St-Hubert de Rivière-du-Loup pour un 5 à 7.