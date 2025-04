Junior A : Rivière-du-Loup l’emporte contre Saint-Fabien 

Le CB4S de Rivière-du-Loup n’a pas manqué sa chance de conclure sa première saison dans la Ligue de hockey mineur du Bas-Saint-Laurent (Junior A) de façon spectaculaire , elle qui a remporté le championnat des séries éliminatoires, le 5 avril. Les joueurs ont eu le dessus sur leurs adversaires des Flyers de Saint-Fabien, champions en titre, en deux matchs.

Rivière-du-Loup a d’abord réussi une remontée lors du premier affrontement organisé le 4 avril au Pavillon des loisirs de Saint-Fabien. La formation a réussi à combler un déficit de deux buts avant de filer vers une victoire de 4 à 2.

Anthony Roy (7e) et Justin Levasseur (7e) avaient marqué dans les 40 premières minutes, mais Vincent Caouette (4e), François Tremblay (3e), Charles Saindon (2e) et Xavier Levasseur (9e) ont répliqué, coup sur coup, en troisième période.

Le CB4S a réussi à confirmer sa victoire au championnat dès le match suivant, grâce à un autre gain de 3 à 2, au Complexe Louis-Santerre de Saint-Cyprien. Cette fois, c’est Rivière-du-Loup qui a pris les devants, avant que les Flyers tentent la remontée.

Jeremy Thibault (3e), Jacob Dubé (8e) et Samuel Pelletier (1er) ont marqué du côté louperivois. Justin Morissette (2e) et Albert Leblanc (3e) ont été les buteurs dans la cause perdante.

Le CB4S de Rivière-du-Loup était formé de : Maxime Bérubé, Charles Grandmaison, Vincent Caouette, Noah Pelletier, Xavier Levasseur, Nathan Gagnon, Justin Ouellet, Charles-Xavier Pelletier, François Tremblay, Jacob Dubé, Justin Lamontagne, Nicolas Simard, Samuel Pelletier, Cedrick Beaulieu, Jeremy Thibault et Charles Saindon. Regis Thibault était l’entraineur-chef et Yannick Beaulieu était assistant.

Sur le plan individuel, Jacob Dubé a été le leader offensif de l’équipe avec une récolte de 8 buts et 6 mentions d’aide pour 14 points en seulement 8 matchs. Xavier Levasseur a été le meilleur buteur avec 9 buts en 7 rencontres.