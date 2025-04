Ultimate frisbee : de belles prestations pour deux équipes louperivoises 

Le Championnat provincial d'ultimate junior avait lieu les 15 et 16 mars à Saint-Hyacinthe. Cette compétition marquait la fin de la saison de ultimate frisbee intérieur 4 contre 4 dans le circuit québécois pour deux équipes de Rivière-du-Loup.

Dans la catégorie M19, les Révoloups ont offert une belle performance, terminant en 5e position de la division 2, avec une fiche de 3 victoires et 4 défaites. À noter que trois de ces défaites ont été par un pointage très serré: soit de deux points, 1 point et 3 points, et ce, contre les équipes qui ont terminé 1er, 2e et 4e de la division dans l'ordre.

Dans la catégorie M17, les Sphinx de l'École secondaire de Rivière-du-Loup ont connu une belle progression encore une fois durant la fin de semaine. Même si cette nouvelle équipe en développement n'a pas réussi à aller chercher une victoire, les athlètes ont su garder le moral, persévérer et tout donner jusqu'à la fin de leur 6e partie de la fin de semaine.

Leurs efforts et leur attitude ont d'ailleurs été récompensés puisqu'ils sont repartis du championnat avec la bannière de 2e place pour leur Esprit du Jeu pour la saison régulière.

L'Esprit du Jeu (Spirit) est une note donnée par l'adversaire après chaque match et dont l'évaluation repose sur cinq composantes soient la connaissance des règlements, les fautes et contacts physiques, l'impartialité, l'attitude positive et le contrôle de soi, ainsi que la communication.

L'Association Ultimate Rivière-du-Loup est très fière de sa relève et en profite pour inviter les jeunes de 9 à 12 ans et de 13 à 17 ans désirant découvrir et/ou pratiquer le ultimate cet été à rester à l'affût de l'ouverture, vers la mi-avril, des inscriptions pour la saison estivale. Les informations seront partagées sur la page Facebook, ainsi que le site web de Ultimate Rivière-du-Loup, en plus d'être partagées via le réseau scolaire.

Sur la première photo, celle des Révoloups, on retrouve : Isaac Darveau, Maxime Lévesque, Pierre-Yves Dubé (entraîneur), Justin Gagnon, Théo Rousselle, Julianne Lafond, Laurie St-Jean, Heidi Tremblay, Emmy Pelletier

Sur la deuxième photo, celle des Sphix M17, on reconnait : Mathieu Pigeon (assistant-entraîneur), Zack Poulin, Ann-Lee Ouellet, Livia Vaillancourt, Julien April, Taïm Gérardin, Nicolas Ladouceur, Catherine Fortin-Dubé (entraîneure), Béatrice Michaud, Mia Castonguay, William Pelletier, Justin Perreault, Alexis Lafond