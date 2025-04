Noémie Bérubé, championne des Gants de bronze 

Une athlète de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, Noémie Bérubé, a remporté les grands honneurs des Gants de bronze, une compétition d’envergure destinée aux pugilistes avec moins de cinq combats à leur actif, du 4 au 6 avril à Saint-Hyacinthe.

Athlète dans le volet sport-étude boxe du Collège Notre-Dame, Noémie Bérubé n’avait qu’un seul combat en carrière, avant le tournoi. Cela ne l’a toutefois pas empêché de mettre la main sur la médaille d'or chez les 48 kg juvénile.

Deux victoires par décision unanime des juges lui ont permis de décrocher les honneurs dans cette catégorie très relevée. En finale, elle a affronté Fanny Tremblay, une boxeuse très puissante provenant du club de boxe de Chicoutimi.

Avec une détermination hors du commun, Bérubé a complètement dominé les trois assauts, réussissant à toucher la cible avec un impact. Son synchronisme et sa mobilité lui ont également permis d'éviter les charges adverses.

L’ARGENT ET DE BELLES PERFORMANCES

Trois autres athlètes de la région étaient aussi en action lors de cette fin de semaine de compétition, en plus des jeunes du volet funboxe. Claudia Côté, Lauriane Gosselin et Francis Pelletier ont tous bien performé. Du groupe, Côté et Pelletier ont obtenu le meilleur résultat : une médaille d’argent.

Inscrite chez les 70 kg élite, Claudia Côté a affronté Anaelle Kingbédé de l'Académie Frontenac de Montréal, une boxeuse très talentueuse et puissante, en finale. Après 3 rounds d'une intensité très élevée où la victoire aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, Kingbédé l'a emporté par décision partagée des juges. L’athlète de l’EBO RDL est ainsi revenue à la maison avec une 2e place, mais surtout une expérience riche pour son développement et sa progression.

De son côté, Francis Pelletier s’est incliné en finale chez les 75 kg maitre, tandis que Lauriane Gosselin a baissé pavillon en quart de finale chez les 54 kg élite. Ils ont tous les deux affronté de redoutables athlètes pour des novices et ils reviennent à la maison la tête haute, prêts à retourner mettre les bouchées doubles à l'entraînement.

Âgés de 9, 10 et 7 ans, Émile, Donovan et Elena participaient à ce tournoi sous le volet funboxe, où seuls les coups au corps sont permis. Les trois jeunes pugilistes ont brillé par leur niveau technique impressionnant pour leur jeune âge. Un avenir prometteur les attend alors qu'Émile et Donovan pourront bientôt compétitionner dans des combats réguliers.