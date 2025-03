Un nouvel accomplissement pour Sébastien Côté 

L’instructeur en chef de jiu-jitsu brésilien à Rivière-du-Loup et propriétaire de l’Académie BJJ Rivière-du-Loup, Sébastien Côté, a été promu au rang de premier degré ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, le mercredi 19 mars. Il a reçu cet honneur à Halifax, en Nouvelle-Écosse, directement des mains de Peter Martell et Kevin Taylor, deux ceintures noires 4e degré, directement sous le légendaire et iconique Renzo Gracie.

«Je suis profondément honoré et choyé d’avoir la chance de porter les couleurs d’une lignée aussi prestigieuse que celle de Renzo Gracie. Cette promotion, importante dans la carrière d’un ‘’Jiujiteiro’’, ouvre également la possibilité d’obtenir maintenant la tant attendue ceinture noire directement à Rivière-du-Loup», s’est réjoui Sébastien Côté.

«Il s’agit d’un accomplissement remarquable pour une région éloignée comme la nôtre et qui laisse présager que le Jiu-Jitsu ne peut que continuer à grandir et à prendre de l’importance au KRTB», a-t-il ajouté.

Rappelons qu’en date du 2 mars 2022, lors de sa promotion au rang de ceinture noire en Jiu-Jitsu Brésilien, Sébastien Côté était devenu le tout premier athlète – et toujours le seul à ce jour – dans tout l’Est-du-Québec à détenir ce grade. Un exploit toujours d’actualité.

Fondée en juin 2015, l’Académie BJJ Rivière-du-Loup fêtera ses 10 ans cet été.