Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles sont intraitables 

Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles ont atteint la finale de la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est-du-Québec, grâce à une victoire de 7 à 6 en prolongation contre l’équipe Excavation Léon-Chouinard de Mont-Joli, le 21 mars à l’Aréna Bertrand-Lepage.

C’est le vétéran Guillaume Bérubé (1 but, 1 passe) qui a compté le but gagnant en surtemps. Un but qui l’a récompensé pour un autre excellent match. Charles Bélanger a lui aussi offert une très bonne performance avec une récolte de 2 buts et 2 passes.

Les deux équipes se sont échangé des buts tout au long de cette partie chaudement disputée. En fin de match, le capitaine Raphaël Santerre (1 but, 2 passes) a permis aux siens d’égaliser la marque et de forcer la période de prolongation.

Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles, champions en titre, auront maintenant l’occasion de défendre leur championnat en finale contre l'équipe de Matane. Notons qu’ils sont toujours invaincus en séries éliminatoires cette saison.