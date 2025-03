Fustal : l’équipe de Dégelis est championne 

Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata participait au tournoi Amigo à Saint-Léonard-d’Aston, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, les 15 et 16 mars. Six équipes du Témiscouata étaient présentes dans cinq catégories. Dans le M10 (10 ans et moins), le Blitz l’a emporté 2 à 0 en finale contre l’équipe hôte, l’Amigo. Puis, dans la catégorie M12 ...